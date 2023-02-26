الخليل: وقفة بجامعة بوليتكنك فلسطين رفضاً للاعتقال السياسي

شاركت جموع طلابية اليوم الأحد في وقفة احتجاجية بجامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، رفضاً للاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

وعبّر المشاركون عن تضامنهم مع الطالبين عبد الله أبو ماريا وبلال صبارنة، والمعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة، على خلفية عملهم النقابي.

وجرى اعتقال الطالبين صبارنة وأبو ماريا الأسبوع الماضي، بعد اقتحام منزلي عائلتيهما في بلدة بيت أمَّر شمال الخليل، ثم تم تمديد اعتقالهما لخمسة أيام أخرى.

ومع اقتراب الانتخابات الطلابية في جامعة بولتيكنك فلسطين، نقلت أجهزة السلطة في الخليل الطالبين بالجامعة أبو ماريا وصبارنة إلى مسلخ أريحا، والمعتقلين منذ 8 أيام.

وفور اعتقاله أعلن الطالب عبد الله أبو ماريا الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله والاعتداء على عائلته من قبل أجهزة السلطة بوحشية.

وجاء اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية على خلفية عملهم النقابي في جامعة بوليتكنك فلسطين، مع اقتراب الانتخابات المقرّرة في 14/3/2023.

وسبق أن دعت الكتلة الإسلامية، إلى أوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة القادم، مطالبة بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات الطلابية، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطر الطلابية المتنافسة.

وحثّت الكتلة الإسلامية كل أبنائها وكوادرها ومناصريها وجمهورها لأوسع مشاركة في الانتخابات الطلابية القادمة، دعمًا لخيار كتلة المقاومة وإسناداً لبرنامجها النقابي.

المصدر / فلسطين أون لاين