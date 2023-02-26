خدمات رفح يقترب من المجد السابع والزوايدة يودع الدوري الممتاز

غزة/ فلسطين أون لاين:

أصبح خدمات رفح على مشارف التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه الثمين على غزة الرياضي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب رفح، في ختام منافسات الجولة الـ20.

عودة الأخضر الرفحي للانتصارات جعلت الفريق على مسافة قريبة من حسم اللقب، وبحاجة للفوز في مباراة واحدة من أصل مباراتين للتتويج رسميا، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول بفارق أربعة نقاط عن جاره الشباب، وتجمد رصيد غزة الرياضي عند 19 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

سجل هدفي الخدمات، أنس الشخريت (55)، ومحمد الجرمي (65)، في مباراة تعافى فيها الأخضر من خسارة الجولة الماضية وبات قريباً من تحقيق اللقب السابع في تاريخه.

اتحاد بيت حانون x شباب رفح

حافظ شباب رفح على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بفوز جديد على اتحاد بيت حانون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وبات شباب رفح بحاجة لتحقيق الفوز على جاره خدمات رفح في الجولة القادمة، والفوز على شباب الزوايدة في الجولة الأخيرة، وانتظار تعثر خدمات رفح أمام اتحاد خانيونس بالخسارة أو التعادل ليتوج باللقب بدلاً من الأخضر.

الفوز رفع رصيد شباب رفح إلى 43 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الحوانين عند 18 نقطة في المركز العاشر وبفارق نقطتين عن خدمات النصيرات الذي يتواجد في المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط.

سجل هدفي شباب رفح، وليد أبو دان (36)، وطارق أبو غنيمة (45)

شباب خانيونس x شباب الزوايدة

تنفس شباب خانيونس الصعداء بعد أن استطاع تأمين بقاءه رسمياً في الدوري الممتاز بعد فوزه الصعب على شباب الزوايدة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

سجل هدف النشامى الوحيد محمد بشير (45)، قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء، لكن شباب خانيونس حقق المطلوب بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي شباب الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد (12) نقطة.

وبهذه النتيجة هبط شباب الزوايدة رسمياً للدرجة الأولى بعدما تجمد رصيده عند (12) نقطة، حتى في حال حقق الفوز في المباراتين القادمتين ووصل للنقطة (18)، وهذه الحالة سيكون بيت حانون أو النصيرات رفيقاً له في الهبوط مهما كانت نتيجة المواجهة المشتركة بينهما في حال فوز النصيرات أو فوز بيت حانون أو تعادلهما.

الصداقة x خدمات النصيرات

عزز خدمات النصيرات حظوظه في البقاء وتجنب الهبوط بفوزه الصعب على الصداقة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

سجل هدف النصيرات، خالد النجار (16)، ليرفع الفريق رصيده إلى (16) نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الصداقة عند (26) نقطة في المركز الخامس.

الهلال x شباب جباليا

وفي مباراة هامشية بعيدة عن أي حسابات حقق شباب جباليا الفوز على الهلال (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل هدفي الثوار، محمد الملفوح (6)، ومؤمن زيدان (45) من ركلة جزاء، ليرفع شباب جباليا رصيده إلى (26) نقطة وبقي في المركز السابع، بنفس رصيد الهلال الذي يحتل المركز السادس.