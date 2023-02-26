بولونيا يصعق إنتر ويقدم خدمة كبيرة لنابولي في الدوري الإيطالي

أسدى بولونيا خدمة لنابولي المتصدر بإسقاطه ضيفه إنتر الثاني 1-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبوقع أقل قساوة من الموسم الماضي حين أسقطه على الملعب ذاته 2-1 في نيسان/أبريل في مباراة مؤجلة فتحت الباب في النهاية أمام جاره ميلان للفوز باللقب بفارق نقطتين، جدد بولونيا انتصاره على إنتر في ملعب "ريناتو دل آرا".

وسمح هذا الفوز لنابولي، الفائز السبت على إمبولي 2-صفر، في الإبقاء على فارق النقاط الـ18 الذي يفصله عن إنتر والاقتراب خطوة أخرى نحو حسم لقبه الأول منذ 1990 بشكل مبكر من الموسم.

وتسببت الهزيمة السابعة لإنتر هذا الموسم برفع حدة الصراع على المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل، بما أن "نيراتسوري" لا يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن كل من روما وجاره ميلان حامل اللقب و5 عن لاتسيو.

وسيصبح ميلان وروما على المسافة ذاتها من فريق المدرب سيموني إينزاغي في حال فوز الأول على ضيفه أتالانتا مساء الأحد والثاني على مضيفه كريمونيزي الثلاثاء، فيما سيصبح لاتسيو على بعد نقطتين من "نيراتسوري" في حال فوزه الإثنين على سمبدوريا.

كما أن أتالانتا في قلب الصراع على التأهل الى دوري الأبطال، إذ لا يتخلف سوى بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه ميلان وروما.

وكانت بداية إنتر متعثرة، إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 12 بهدف للغامبي موسى بارو الذي وصلته الكرة من الاسكتلندي لويس فيرغوسون فسددها في المرمى.

لكن تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" أنقذ إنتر، إذ، وبعد استشارات مطولة، ألغي الهدف بداعي تدخل الأرجنتيني المتسلل نيكولاس دومينيغيس وتأثيره في اللعبة بعدما قفز للسماح لها بالمرور وخدع الحارس الكاميروني أندري أونانا.

وكاد بولونيا أن يعوض سريعاً، لكن العارضة تدخلت لصد تسديدة روبرتو سوريانو (18)، قبل أن تغيب الفرص الجدية وسط عجز مهاجمي إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس عن التخلص من الرقابة الدفاعية.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 31 ليهدد مرمى البولندي لوكاش سكوروبسكي بشكل حقيقي من تسديدة بعيدة للأرميني هنريك مخيتاريان.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر لوكاكو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بتسديده كرة خفيفة لم يجد سكوروبسكي صعوبة في صدها رغم أن البلجيكي كان في موقع مناسب للتسجيل (59).

وحاول إينزاغي تنشيط الهجوم باستبدال لوكاكو ومخيتاريان بالبوسني إدين دجيكو ونيكولا باريلا توالياً، فتحرك "نيراتسوري" بشكل أفضل وكان دجيكو قريباً من التسجيل لولا تألق سكوروبسكي (70).

وجاء رد بولونيا قاسياً إذ خطف التقدم من هجمة مرتدة سريعة وصلت على إثرها الكرة الى ريكاردو أورسوليني الذي أطلقها رائعة من مشارف المنطقة الى شباك أونانا (76).

وحاول إنتر انقاذ نقطة أمام الفريق الذي يشرف عليه لاعبه السابق تياغو موتا، لكن لاوتارو مارتينيس اصطدم بتألق الحارس سكوروبسكي (82)، لتنتهي المباراة بالفوز العاشر لبولونيا الذي تقدم بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس في المركز السابع بانتظار لقاء الأخير مع جاره تورينو الثلاثاء.

المصدر / وكالات