مستوطنون يعتدون على المواطنين ويحرقون منازلهم في جنوب نابلس

شنّت مجموعات من المستوطنين سلسلة هجمات انتقامية في عدَّة بلدة حوارة جنوب نابلس، عقب عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين برصاص مقاومين ظهر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن بعدَّة طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه في حوارة عصر اليوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن مواطنًا أصيب بعدَّة طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتم نقله إلى مركز طوارئ ابن سينا.

كما هاجمت مجموعات المستوطنين عدَّة منازل سكنية في حوارة، وأضرمت النيران في ثلاثة منازل.

وأفاد رئيس بلدية حوارة معين ضميدي أن مستوطنين هاجموا عددًا من المنازل بالقرب من متنزه البلدية ومنتجع كنتري في المنطقة الغربية والشمالية.

وأوضح أن المستوطنين أحرقوا ثلاثة منازل، اثنان منها قيد الإنشاء، وحطّموا عدَّة منازل وبركس واعتدوا على الشاب معتز أنيس الديك.

وذكرت مصادر في نابلس أن مئات المستوطنين يحتشدون قرب حاجز حوارة وقد أغلقوه، وشرعوا في الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين.

وفي بلدة عصيرة جنوبي نابلس، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين بحماية قوات الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف على المنازل.

وتشهد العديد من القرى والبلدات في نابلس والمناطق الشمالية من الضفة الغربية أعمال عربدة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في المقابل أطلقت دعوات شبابية للتصدي لاعتداءات المستوطنين في حوارة والمناطق المحية بها.

وانطلقت دعوات شبابية للتصدّي لاعتداءات المستوطنين الساعة السادسة من مساء اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين