"احنا رجال محمد الضيف".. الشهيد حسام إسليم أحد قادة العرين

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل تسجيًلا صوتيًّا للشهيد حسام إسليم أحد قادة مجموعات عرين الأسود في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، والذي ارتقى خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في أثناء اقتحامها مدينة نابلس الأربعاء الماضي.

وقال حسام إسليم في التسجيل: "الله والقسام ومحمد الضيف.. بس لرجال الضيف احنا أخي، مش رجال الهر دبشتات هادول إلي هون ماسكين السلاحات هيك هوي. احنا رجال محمد ضيف".

واستُشهد إسليم برفقة القائد محمد أبو بكر "الجنيدي" خلال اشتباكهما مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما بمنزل بالبلدة القديمة في نابلس. وارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة في نابلس كان حصيلتها استشهاد 11 مواطناً.

المصدر / فلسطين أون لاين