بركة يشيد بعملية حوارة ويؤكد أنَّها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أشاد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة بالعملية البطولية في بلدة حوارة بمدينة نابلس اليوم الأحد، مؤكدًا أنها جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني، ومجازره البشعة بحق أبناء شعبنا، وآخرها مجزرة نابلس قبل أيام.

وقال بركة في تصريح صحفي: "إن عملية حوارة اليوم هي استمرار لمسيرة طويلة من المقاومة البطلة ردًّا على ما يقترفه الاحتلال من مجازر وجرائم بحق شعبنا، وفي ظل حالة السكوت الرسمي الفلسطيني والدولي على هذا الاحتلال الفاشي".

ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية لتوحيد جهودها كافّة، ومواصلة طريق الانتفاضة والمقاومة، وهي الطريق الوحيد لتحرير أرضنا، واستعادة حقوقنا ومقدَّساتنا.

ودان بركة المشاركة الرسمية الفلسطينية في قمَّة العقبة اليوم، باعتبارها استهدافًا جديدًا على شعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، وقضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين