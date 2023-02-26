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مشددًا على أنّ السلطة لا تُعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني

هنية :" الموقف الفلسطيني العام يرفض اجتماع العقبة الأمني

26 فبراير 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية أنّ الموقف الفلسطيني العام يرفض الاجتماع الأمني الذي يجري في العقبة اليوم"، مشددًا على أنّ السلطة لا تُعبّر عن إرادة وضمير الشعب الفلسطيني من خلال هذه المشاركة".

وقال خلال اتصال له مع مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي،:" نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، والمقاومة اليوم روح تسري في أوساط الشباب الفلسطيني الذي يُشكّل الخندق المتقدم للأمة في الدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين، ونحن متأكدون بل على يقين بالنصر".

وأضاف هنية:" لن تتأثر المقاومة بنتائج هذه القمة وستواصل العمل والتحرك والصمود، ونحن ندرك جيدًا بأنّ العدو أمام مأزق إستراتيجي لن تنقذه منه مثل هذه اللقاءات".

وتابع قوله:" نتابع مؤتمر القمة وندرك أنّ الانتفاضة المتصاعدة في الضفة شكّلت أزمة ومأزقًا للعدو غير قادر على مواجهتها"، مشيرًا إلى عشرات الشبان والكتائب المجاهدة المنتشرة في ربوع الضفة الغربية والتي تقاوم الاحتلال اليوم، لذلك تهرع الإدارة الأمريكية بالضغط على الأطراف من أجل إنقاذ الاحتلال الإسرائيلي من مأزقه.

ودعا هنية إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع الأمة بجميع القوى فيها وخاصة محور المقاومة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية والمقاومة في فلسطين.

من جهته، بارك الدكتور ولايتي خلال اتصاله للشعب الفلسطيني ومقاومته النجاحات والانتصارات الميدانية التي تُحقّقها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بما تُمثّله المقاومة والمجاهدون في فلسطين للأمة الإسلامية وقال: "هذه مسيرة تتكلل بالنصر الذي هو أقرب مما يتصوره الكثيرون".

واعتبر أنّ مؤتمر العقبة دليل على مأزق الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول الخروج منه بمثل هذه الاجتماعات، مضيفًا "ولكنّ هذه اللقاءات لن تؤثر على الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل إنّ الدول والحركات والتجمعات الإسلامية التي تدعم فلسطين ومقاومتها في ازدياد خاصة في محور المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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