رفضا لقمة العقبة الأمنية.. نشطاء يغردون على وسم #قمة_العار

غزة/ صفاء عاشور:

غرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #قمة_العار، تعبيراً عن رفضهم لقمة العقبة الأمنية، والتي تُعقد اليوم الأحد في مدينة العقبة بالأردن بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية برعاية أمريكية.

وكتب منشئ المحتوى محمود الكيلاني على صفحته على الفيس بوك:" تخيلوا أن "نجم" قمة العقبة هو المجرم رونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الصهيوني المسؤول المباشر عن تنفيذ جميع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في الضفة وغزة.

"في وقت تعتصر قلوب ذوي شهداء مجزرة نابلس يوشك هذا الإرهابي على تناول طعام الغداء في مدينة عربية، هزلت #قمة_العار"

أبو مهدي العسكري كتب على حسابه على تويتر :" مجموعه من #الشباب لاتتعدى أعمارهم ال٣٠ في ضل وضع #أمني معقد أربكوا اقوى اجهزة استخبارات العالم وجعلوا من #الشاباك أضحوكة لتسارع اسرائيل وتعقد #قمة_العار في العقبة مع أربع #دول مصر والاردن وأمريكا والسلطة الفلسطينية لإيجاد حلّ لهؤلاء الفتيه !

مجموعه من #الشباب لاتتعدى اعمارهم ال٣٠

في ضل وضع #امني معقد اربكوا اقوى اجهزة استخبارات العالم وجعلوا من #الشاباك اضحوكه لتسارع اسرائيل و تعقد #قمة_العار في العقبه مع اربع #دول مصر والاردن وامريكا والسلطه الفلسطينيه لايجاد حلّ لهؤلاء الفتيه ! pic.twitter.com/6Ak2J3ATgh — ابو مهدي العسكري (@hyk_45) February 26, 2023

أمل محمود آل الشريف كتب على الفيس بوك:" لقاءات الفصائل ومؤتمراتهم مضيعة للوقت ومسخرة كبيرة تستبق #قمة_العقبة لاتتعدى الحبر الذي سيكتب به، الأصل كل #فلسطين تنزل للشوارع رفضاً لتلك المؤامرة، التي يقودها عراب التنسيق الأمني حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج .

#قمة_العار

صاحبة حساب جفرا الحب والثورة كتب على حسابها على تويتر:" شهدت الأيام لنا وعليهم، أن عبيد الخيانة، اجتمعوا مع أسيادهم في محاولة للقضاء على فكرة المقاومة وعلى ثلة من الشباب بعمر الورد كفرت بالسلام والمساومة، وباعت نفسها فداءً للوطن ولتعيد لنا الصوت المقاوم والصورة الحقيقية لشعبنا، قاع العقبة #قمة_العار

شهدت الأيام لنا وعليهم، أن عبيد الخيانة، اجتمعوا مع أسيادهم في محاولة للقضاء على فكرة المقاومة وعلى ثلة من الشباب بعمر الورد كفرت بالسلام والمساومة، وباعت نفسها فداءً للوطن ولتعيد لنا الصوت المقاوم والصورة الحقيقية لشعبنا.



قاع العقبة #قمة_العار pic.twitter.com/hNAclf5gnJ — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 26, 2023

سليمان سعد أبو ستة كتب على الفيس بوك:" قمة العقبة الأمنية حلقة جديدة ضمن حلقات التآمر على الضفة المحتلة، الهدف الوحيد لها ضمان استيطان مجاني لهذا المحتل الغاشم.. منذ احتلت بريطانيا أرضنا وهذه الأنظمة تمارس هذه الوظيفة كلما اشتد الخناق على المحتل.. #قمة_العار".

شام من غزة كتبت على تويتر:" مخطئ من يظن أنه سيستعيد أرض ودولة ومسجد مُقدّس عن طريق الاتفاقيات والمفاوضات مع أناس قد نقضوا مواثيقهم وعهودهم مع الله ﷻ ، وقتلوا أنبيائه ورُسُله. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "لا تأمنوهم وقد خوّنهم الله #قمة_العار #قمة_العقبة_خيانة #المقاومة_خط_احمر