رئاسة التشريعي: مشاركة السلطة في قمة العقبة خيانة

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، مشاركة السلطة برام الله في الاجتماع الأمني في مدينة العقبة بحضور قادة الاحتلال، واعتبره خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وتغطية على جرائم الاحتلال.



وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن "هذه القمة الأمنية والمشاركة فيها بمثابة مكافأة للاحتلال وحكومته الفاشية على مجازره البشعة وآخرها في نابلس، ومنحه الغطاء لمواصلة التغول الاستيطاني والعدوان على المسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل والاعتداء على الأسرى والأسيرات في سجونه".

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وشدد أن كل المؤامرات التي تحكيها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، ستفشل على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.

وطالب السلطة بوقف الارتهان للاحتلال وإنهاء جريمة التنسيق الأمني، والانحياز إلى الإجماع الوطني وحق شعبنا الفلسطيني في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين