ارتفاع قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية إلى 33

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قرب يقل مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية إلى 33 قتيلا، بحسب التلفزيون المحلي.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن مكتب الحاكم المحلي قوله إنه تم انتشال 33 جثة، فيما تم إنقاذ 58 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (AGI) أن حرس السواحل الإيطالية انتشل 27 جثة، من بينهم طفل رضيع، بعد تحطم قاربهم في البحر، قبالة السواحل الجنوبية لإيطاليا.

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ونقل الراديو عن سلطات الموانئ قرب بلدة كروتوني الساحلية، في مدينة كالابريا إن القارب المنكوب كان يقل أكثر من 100 مهاجر في البحر الأيوني عندما تحطم فجر اليوم.

وصرح لوكا كاري، أحد المتحدثين باسم رجال الإطفاء الذي شاركوا في عمليات الإنقاذ إنه بحلول الصباح تم العثور على نحو 40 ناجيا.

وأكد كاري وقوع العديد من الضحايا، دون ذكر عدد محدد، لافتا أن جهود الإنقاذ ما تزال مستمرة.

المصدر / وكالات