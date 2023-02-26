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"حماس" تؤبن القيادي الراحل حسين عاشور

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بالصور "حماس" تؤبن القيادي الراحل حسين عاشور

26 فبراير 2023 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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"حماس" تؤبن القيادي الراحل حسين عاشور

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - جنوب غزة، حفل تأبين للقيادي فيها والطبيب حسين عاشور الذي رحل يوم الخميس الماضي بعد معاناة مع المرض.

وشارك في حفل التأبين الذي أقيم في حي الزيتون قيادات كبيرة في حركة "حماس"، وكتائب الشهيد عز الدين القسام وحشود من المواطنين.

وفي كلمة له؛ أكد القيادي في حركة "حماس" وعضو الهيئة الإدارية جنوب غزة، محمود خاص، أن القائد الراحل كان له بصمات واضحة في عملية البناء والتأسيس لحركة حماس وأنه أفنى حياته في ميادين الجهاد والدعوة كافة وأنه تنقل في عمله التنظيمي والوطني والخدمي في ميادين عدة وترك أثرا إيجابيا في كل المحطات التي حل فيها.

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وتطرق القيادي "خاص" إلى مناقب القائد الراحل حسين عاشور، وقال:"أهمها العمل الخيري والإغاثي للمحتاجين وعمله في قطاع الصحة وتدرجه إلى مناصب مهمة ودوره في بناء هذا الجسم المهم في العمل الحكومي".

وفي سياق متصل، تحدث سعد عاشور، باسم عائلة الراحل، قائلاً: إن "الدكتور حسين كانت له مبادرات مهمة في المجتمع من أهمها جهده في العمل الخيري والمجتمعي وتزويج الشباب وبناء الأسرى المسلمة"، مضيفاً: إن "القائد الراحل تمكن من المزج بين العمل الحكومي والتنظيمي والمجتمعي وأنه كان شديد الحرص على تأدية هذه الأمانة والمسؤولية".

وكان القيادي  محمود الزهارعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، وصف خلال مراسم تشييع الطبيب حسين عاشور بالقائد المجاهد والمضحي الذي أفنى حياته مجاهدا صلبا وأنه بنى جيلا كاملا مصقلا بالتربية الحسنة وحب الدعوة والجهاد.

من جانبه، نعى أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي القائد عاشور، وتحدث عن شجاعته وصدقه في تأدية الأمانة التي أوكلت إليه.

أما يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة، فقال في كلمته التأبينية: إن "جيلا كاملا نشأ على يد هذا الرجل المفكر والطبيب البارع وأنه كان يعد نفسه أخا وليس مديراً أو حاكماً لزملائه في مجمع الشفاء". 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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