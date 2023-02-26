صحيفة فلسطين تستعد لإطلاق ملحق رمضان 1444هـ - 2023م

تستعد صحيفة فلسطين، لإطلاق ملحق خاص بشهر رمضان 1444هـ - 2023م حيث يضمُّ الملحق العديد من الموضوعات المتنوعة ما بين تقارير ومقالات وصور.

وما يتميز به الملحق الرمضاني أنه يضاف إليه مواضيع جديدة كل عام، وأنه يكون باسم مختلف في كل عام، كما أنّ الصحيفة تُحضّر للملحق قبل بدء شهر رمضان بفترة كافية، إذ يتم دراسة المواضيع التي تريد أن تطرحها في الملحق وتعرضها على مختصين لتخرج بأبهى صورة للجمهور.

والجدير بالذكر أنّ الملحق هذا العام يضمُّ العديد من المسابقات المتنوعة التي تلبّي رغبة الجمهور، حيث أنّ الصحيفة بفضل ملحق رمضان نسجت علاقة مميزة مع الجمهور الذي ينتظر هذا الملحق كل عام، ويُقبِل على اقتنائه والإجابة على أسئلة المسابقات الواردة فيه للمشاركة في السحوبات على الجوائز الخاصة بهذه المسابقات.

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المصدر / فلسطين أون لاين