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صحيفة فلسطين تستعد لإطلاق ملحق رمضان 1444هـ - 2023م

26 فبراير 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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صحيفة فلسطين تستعد لإطلاق ملحق رمضان 1444هـ - 2023م

تستعد صحيفة فلسطين، لإطلاق ملحق خاص بشهر رمضان 1444هـ - 2023م حيث يضمُّ الملحق العديد من الموضوعات المتنوعة ما بين تقارير ومقالات وصور.

وما يتميز به الملحق الرمضاني أنه يضاف إليه مواضيع جديدة كل عام، وأنه يكون باسم مختلف في كل عام، كما أنّ الصحيفة تُحضّر للملحق قبل بدء شهر رمضان بفترة كافية، إذ يتم دراسة المواضيع التي تريد أن تطرحها في الملحق وتعرضها على مختصين لتخرج بأبهى صورة للجمهور.

والجدير بالذكر أنّ الملحق هذا العام يضمُّ العديد من المسابقات المتنوعة التي تلبّي رغبة الجمهور، حيث أنّ الصحيفة بفضل ملحق رمضان نسجت علاقة مميزة مع الجمهور الذي ينتظر هذا الملحق كل عام، ويُقبِل على اقتنائه والإجابة على أسئلة المسابقات الواردة فيه للمشاركة في السحوبات على الجوائز الخاصة بهذه المسابقات.

لإعلاناتكم في ملحق رمضان 1444هـ - 2023م التواصل على:

 جوال: 0592684812        واتس/ 00972592684812

إيميل الإعلانات/ [email protected]

للطلب والاشتراك في صحيفة فلسطين التواصل على:

جوال/ 0599945753      واتس/ 97259994575300

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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