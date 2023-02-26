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صحيفة فلسطين تستعد لإطلاق ملحق رمضان

26 فبراير 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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صحيفة فلسطين تستعد لإطلاق ملحق رمضان 1444هـ - 2023م

تستعد صحيفة فلسطين لإطلاق ملحقها الخاص بشهر رمضان 1444هجرية، مع أول أيام الشهر الفضيل، بمحتوى متنوع وإخراج جذاب.

ويتميز الملحق الرمضاني بموضوعاته الجديدة، واسمه المتجدد في كل عام، والذي يأتي نتيجة تحضيرات مسبقة تجريها الصحيفة قبل بدء شهر رمضان بمدة طويلة.

وتخضع أفكار الملحق وتوزيع صفحاته لدراسة معمقة يشارك فيها إلى جانب طاقم الصحيفة عدد من المختصين ليخرج بأبهى صورة للجمهور.

الملحق هذا العام سيضمُّ إضافة إلى باقة مواده النوعية، العديد من المسابقات المتنوعة التي تلبّي رغبة الجمهور بمختلف فئاته، وعادةً ما تجد المسابقات إقبالاً كثيفاً من الجمهور.

بفضل ملحق رمضان نسجت الصحيفة علاقة مميزة مع عموم الجمهور الذي ينتظر جديد الملحق كل عام.

لإعلاناتكم في ملحق رمضان 1444هـ - 2023م التواصل على:

 جوال: 0592684812        واتس/ 00972592684812

إيميل الإعلانات/ [email protected]

للطلب والاشتراك في صحيفة فلسطين التواصل على:

جوال/ 0599945753      واتس/ 97259994575300

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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