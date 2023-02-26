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"الإسلامية المسيحية" تدعو مجلس الأمن للتحرك تجاه جرائم الاحتلال المتصاعدة

26 فبراير 2023 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، التخاذل الدولي تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وحشية تتصاعد بوتيرة يومية بحقّ الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد: إنّ "الصمت الدولي المريب والمعيب الذي يمارسه المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة بحقّ الشعب الفلسطيني، وإعلانه حربًا مفتوحةً على مكونات الشعب الفلسطيني".

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وحذّرت من استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه سيكون له عواقب وخيمة سوف يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي.

وختمت بالقول: إنّ "الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف اليدين أمام حرب التصفية التي يتعرض لها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جرائم الاحتلال #الإسلامية المسيحية #مجلس الأمن

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