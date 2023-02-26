"قاسم": المحاولات الدولية لإجهاض المقاومة مصيرها الفشل

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج هشام قاسم، أنّ المحاولات الدولية لإجهاض المقاومة والقضاء عليها مصيرها الفشل، مشيرًا إلى أنّ كل المحاولات السابقة التي بدأت منذ عقود، و ما تشهد به سنوات طويلة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وداعميه ومواليه.

وقال قاسم خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد: إنّ "أيّ محاولة لوقف مسيرة المقاومة، وإعاقة مسارها الطبيعي نحو تحرير الأرض المحتلة وتطهير المقدسات، لن يكتب لها النجاح، لأنها تخالف النواميس الطبيعية، ويشهد بذلك حركات التحرر في المنطقة العربية والعالم أجمع"، مسترسلًا: "فقد ذهبت كل الاحتلالات إلى زوال، وبقيت الشعوب الحرّة على أرضها المحررة".

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وأشار إلى أنّ الموقف الطبيعي والمأمول من أمتنا العربية والإسلامية، شعوبًا وأنظمة وأحزابًا، هو أن تساند الشعب الفلسطيني في مسيرته الوطنية للتخلص من الاحتلال، وتحرير الأرض والإنسان، ودعمه بكلّ ما لديها من إمكانات وقدرات، سياسية وإعلامية وعسكرية.

وأضاف: إنّ"ثقتنا بشعوبنا العربية والإسلامية والعالم الحرّ أن يرفض كلّ محاولات القضاء على المقاومة والالتفاف عليها، وحماية الاحتلال واستعادة أمنه المفقود بفعل ضربات مقاومينا، لأنّ عمقنا الحقيقي في هذه الشعوب التي ما خذلت قضيتنا يومًا".

وختم بالقول: أنه "في ضوء السياسات العنصرية للحكومة الفاشية لدى الاحتلال، فإنّ السلوك المتوقع هو مقاطعتها، وفرض الحصار عليها، وليس التواصل والاتفاق معها لوأد المقاومة، ومحاولة الإجهاز عليها".

المصدر / فلسطين أون لاين