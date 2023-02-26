مطلوب موظفين للعمل في شركة الحلبي للدعاية والإعلان

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلبي للطباعة والإعلان بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين وموظفات تسويق وفقًا لما يلي :
أولًا: مطلوب موظف تسويق ميداني
الشروط والمهارات المطلوبة
- شهادة دبلوم/بكالوريوس في تخصص ذو علاقة .
- الأفضل وجود خبرة سابقة .
- قدرة عالية على التواصل.
- لباقة في التعامل .
- حسن المظهر ولديه قدرة على التعامل مع الآخرين .
- مهارات عالية في التفاوض .
- القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق .
- تحمل ضغط العمل .
- القدرة على التعلم الدائم واكتساب مهارات جديدة .
- القدرة على عمل عروض لبقة أمام الزبائن .
ثانيًا: مطلوب موظفة تسويق هاتفي Telesales
شروط ومهارات الوظيفة
- دبلوم / بكالوريوس في تخصص ذو علاقة .
- الأفضلية وجود خبرة سابقة .
- اللباقة في الحديث .
- مهارات اتصال عالية.
- تنظيم المهام والأعمال .
- تحمل ضغط العمل .
- قدرات عالية للتعامل مع الزبائن .
- مهارات عالية في الإقناع .
- الالتزام بساعات الدوام .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي:
- العمل سيكون براتب ثابت + عمولة .
- عنوان الشركة : مدينة غزة - النصر - غرب مول ستيبس