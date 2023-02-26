مطلوب موظفين للعمل في شركة الحلبي للدعاية والإعلان

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلبي للطباعة والإعلان بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين وموظفات تسويق وفقًا لما يلي :

أولًا: مطلوب موظف تسويق ميداني

الشروط والمهارات المطلوبة

- شهادة دبلوم/بكالوريوس في تخصص ذو علاقة .

- الأفضل وجود خبرة سابقة .

- قدرة عالية على التواصل.

- لباقة في التعامل .

- حسن المظهر ولديه قدرة على التعامل مع الآخرين .

- مهارات عالية في التفاوض .

- القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق .

- تحمل ضغط العمل .

- القدرة على التعلم الدائم واكتساب مهارات جديدة .

- القدرة على عمل عروض لبقة أمام الزبائن .

ثانيًا: مطلوب موظفة تسويق هاتفي Telesales

شروط ومهارات الوظيفة

- دبلوم / بكالوريوس في تخصص ذو علاقة .

- الأفضلية وجود خبرة سابقة .

- اللباقة في الحديث .

- مهارات اتصال عالية.

- تنظيم المهام والأعمال .

- تحمل ضغط العمل .

- قدرات عالية للتعامل مع الزبائن .

- مهارات عالية في الإقناع .

- الالتزام بساعات الدوام .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

[email protected]

- العمل سيكون براتب ثابت + عمولة .

- عنوان الشركة : مدينة غزة - النصر - غرب مول ستيبس