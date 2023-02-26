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مطلوب مصمم جرافيك للعمل مع شركة سعودية

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مطلوب مصمم جرافيك للعمل مع شركة سعودية

26 فبراير 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود - فلسطين - غزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى (مصمم جرافيك Graphic Designer) وفق الشروط الموضحة أدناه:

مؤهلات الوظيفة

- بكالوريوس أو دبلوم في الوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي.

- العمل باحتراف على البرامج التالية:

    -أدوبي فوتوشوب.

    -المصور.

    -أدوبي إنديزاين.

- يجب أن يكون لديك الموهبة والابتكار والإبداع.

- القدرة على تطوير التصاميم الفريدة.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على إنجاز العمل عبر الإنترنت.

مهام الوظيفة

- توضيح المفاهيم من خلال تصميم أمثلة على الترتيب والحجم والحجم والأسلوب الفني وتقديمها للموافقة عليها.

- تحضير الفن النهائي من خلال تشغيل المعدات والبرامج اللازمة.

- التنسيق مع الوكالات الخارجية والخدمات الفنية ومصمم الويب والتسويق والطابعات والزملاء حسب الضرورة.

- المساهمة في جهود الفريق من خلال إنجاز المهام حسب الحاجة.

- إنشاء مجموعة كبيرة من الرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتج وشعارات الشركة ومواقع الويب باستخدام البرامج.

- مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات عند الضرورة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )

- الراتب الشهري مغري حسب الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام كامل.

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الإثنين 27/02/2023.

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