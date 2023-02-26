مطلوب مصمم جرافيك للعمل مع شركة سعودية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود - فلسطين - غزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى (مصمم جرافيك Graphic Designer) وفق الشروط الموضحة أدناه:
مؤهلات الوظيفة
- بكالوريوس أو دبلوم في الوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو تكنولوجيا المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي.
- العمل باحتراف على البرامج التالية:
-أدوبي فوتوشوب.
-المصور.
-أدوبي إنديزاين.
- يجب أن يكون لديك الموهبة والابتكار والإبداع.
- القدرة على تطوير التصاميم الفريدة.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- القدرة على إنجاز العمل عبر الإنترنت.
مهام الوظيفة
- توضيح المفاهيم من خلال تصميم أمثلة على الترتيب والحجم والحجم والأسلوب الفني وتقديمها للموافقة عليها.
- تحضير الفن النهائي من خلال تشغيل المعدات والبرامج اللازمة.
- التنسيق مع الوكالات الخارجية والخدمات الفنية ومصمم الويب والتسويق والطابعات والزملاء حسب الضرورة.
- المساهمة في جهود الفريق من خلال إنجاز المهام حسب الحاجة.
- إنشاء مجموعة كبيرة من الرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتج وشعارات الشركة ومواقع الويب باستخدام البرامج.
- مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات عند الضرورة.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب الشهري مغري حسب الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- دوام كامل.
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الإثنين 27/02/2023.