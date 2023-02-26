26 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 26 من فبراير في ذاكرة فلسطين العديد من الأحداث على المستوى المحلي والعربي والدولي، يذكر "" أبرزها في نقاط:
- 1939 استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 17 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.
- 1980 افتتحت سفارة للاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، وبعد ذلك بقليل افتتحت سفارة مصرية في تل أبيب).
- 2005 عملية استشهادية مقهى ليلي في (تل أبيب) تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
- 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.
- 2015 مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس، وجيش الاحتلال يهدم قرية تل عراد في النقب.
- 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
- 2016 الأسير الصحفي محمد القيق ينتصر على سجانيه وينتزع حريته وينهي إضرابه عن الطعام الذي (٩٤) يوماً.
- 2018 زلزالٌ عنيف بلغت قوَّته 7.5 درجات يضرب پاپوا غينيا الجديدة ويُؤدي إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل وجرح ما يزيد عن 300.
المصدر / فلسطين أون لاين