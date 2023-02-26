26 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 26 من فبراير في ذاكرة فلسطين العديد من الأحداث على المستوى المحلي والعربي والدولي، يذكر " " أبرزها في نقاط:

1939 استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 17 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.

استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 17 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا. 1980 افتتحت سفارة للاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، وبعد ذلك بقليل افتتحت سفارة مصرية في تل أبيب).

افتتحت سفارة للاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، وبعد ذلك بقليل افتتحت سفارة مصرية في تل أبيب). 2005 عملية استشهادية مقهى ليلي في (تل أبيب) تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.

عملية استشهادية مقهى ليلي في (تل أبيب) تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية. 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى. 2015 مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس، وجيش الاحتلال يهدم قرية تل عراد في النقب.

مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس، وجيش الاحتلال يهدم قرية تل عراد في النقب. 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا. 2016 الأسير الصحفي محمد القيق ينتصر على سجانيه وينتزع حريته وينهي إضرابه عن الطعام الذي (٩٤) يوماً.

الأسير الصحفي محمد القيق ينتصر على سجانيه وينتزع حريته وينهي إضرابه عن الطعام الذي (٩٤) يوماً. 2018 زلزالٌ عنيف بلغت قوَّته 7.5 درجات يضرب پاپوا غينيا الجديدة ويُؤدي إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل وجرح ما يزيد عن 300.

المصدر / فلسطين أون لاين