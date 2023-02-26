تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأحد 26 فبراير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الأحد 26 فبراير

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الاثنين 27 فبراير

والاثنين؛ يكون الجو غائم جزئي الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء دافئة بشكل عام، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 28 فبراير

وتستمر الأجواء، الثلاثاء المقبل، دافئة بشكل عام، ولا يطرأ على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الأربعاء 29 فبراير

ويستمر الجو يوم الأربعاء المقبل، لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

المصدر / فلسطين أون لاين