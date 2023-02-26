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بسبب تمسكه بالحرب.. دعوات لضبط ممارسات الرئيس الأوكراني

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بسبب تمسكه بالحرب.. دعوات لضبط ممارسات الرئيس الأوكراني

26 فبراير 2023 . الساعة 06:39 بتوقيت القدس
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دعا السياسي الفرنسي والبرلماني الأوروبي، السابق فلوريان فيليبوت، لوقف ممارسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرافض للتفاوض مع روسيا، وغير المتورّع عن إشعال حرب عالمية ثالثة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، زيلينسكي إلى بدء المفاوضات مع روسيا.

وكتب فيليبوت تعليقا على هذه الدعوة: "هذه المرة الأولى التي يصدر عنهما رأي صائب، حيث طالبا زيلينسكي بالنظر في إمكانية إحلال السلام لكن زيلينسكي رفض حتى مناقشة ذلك".

وأضاف فيليبوت: "الرئيس الأوكراني لا يتورع عن إشعال حرب عالمية جديدة يقودها صقور الإدارة الأمريكية.. دعونا نوقف هذا الرجل عن ممارساته".

المصدر / وكالات
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#فرنسا #روسيا #أوكرانيا #الحرب #فلاديمير زيلينسكي #فلوريان فيليبوت

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