تعرف على السبب.. امرأة تموت كل دقيقتين!

كشفت احصائية عالمية رسمية، أن هناك امرأة تموت كل دقيقتين حول العالم نتيجة مضاعفات الحمل والولادة.

وأشارت أرقام الأمم المتحدة، إلى انخفاض معدلات وفيات الحوامل في العشرين عاماً الماضية، حيث تراجعت معدلات وفيات النساء الحوامل بصورة كبيرة بين عامي 2000 و2015، ثم شهدت بين 2016 و2020 استقرارا، أو ارتفعت في بعض البلدان.

وكشف تقرير للأمم المتحدة أعدّته منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ المعدل العالمي لوفيات الحوامل انخفض بنسبة 34,3% بين عامي 2000 و2020.وكانت بيلاروس البلد الذي شهد أكبر تراجع في معدلات وفيات الحوامل، بينما سجّلت فنزويلا نسبة الزيادة الأكبر لهذه المعدلات، تلتها قبرص ثم اليونان ثم الولايات المتحدة.

وعلى المستوى العالمي، توفيت 287 ألف امرأة في أثناء حملها أو وضعها مولودها في العام 2020، وهو ما يعادل تسجيل وفاة واحدة كل دقيقتين، مقابل 446 ألف وفاة شهدها العام 2000.إلا أنّ هذا الانخفاض طفيف مقارنة بـ 309 آلاف حالة وفاة مماثلة سُجلت في العام 2016، حين دخلت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيز التنفيذ.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان، أنّ الحمل لا يزال "تجربة تنطوي على خطورة كبيرة لملايين النساء في العالم، غير المُتاحة لهنّ خدمات صحية مناسبة وذات نوعية جيدة".

اقرأ أيضا: تحذير من خطر الموت بسبب الإجهاد الشديد



وأضاف أن "الأرقام الجديدة تظهر الحاجة الملحة لضمان حصول كل امرأة وفتاة على الخدمات الصحية الأساسية قبل الولادة وخلالها وبعدها، وإمكانية ممارسة حقوقهنّ الإنجابية بصورة تامة".

وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات وفيات الحوامل أو شهدت استقرارًا في مختلف الدول تقريبًا، باستثناء أستراليا ونيوزيلندا ووسط آسيا وجنوبها.

وارتفعت معدلات وفيات الحوامل بين عامي 2016 و2020 بنسبة 17% في أوروبا وأمريكا الشمالية، و15% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتركزت هذه المعدلات بصورة كبيرة في المناطق الأكثر فقرًا في العالم، وفي البلدان التي شهدت نزاعات. وفي العام 2020، أتى 70% من إجمالي الوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث معدلات وفيات الحوامل هي أعلى بـ 136 مرّة من المعدلات المماثلة في أستراليا ونيوزيلندا، وهما الدولتان اللتان سجّلتا أدنى أرقام، على ما أوضحت معدّة التقرير جيني كريسويل، في مؤتمر صحفي.

وأتت معدلات وفيات الحوامل في تسعة بلدان تواجه أزمات إنسانية حادة (اليمن والصومال وجنوب السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان وأفغانستان)، أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

اقرأ أيضا: تعرَّف إلى السبب.. تلميذ يقتل معلّمة طعنًا داخل الفصل





المصدر / وكالات