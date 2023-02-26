خطوات سهلة لتنظيف المنزل بأسرع وقت

تشعر الكثير من النساء بالتعب والملل، خلال أداء الأعمال المنزلية اليومية، لذا قدم خبراء مختصون جملة من النصائح التي تساعد على ترتيب المنزل في فترة زمنية قصيرة.

وأوضح المختصون، أن كثرة المهام اليومية لم تترك متسعا من الوقت لتنظيف المنزل وترتيبه بالشكل الأمثل، لكن هناك بعض الحيل للقيام بذلك في وقت قصير.

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نقطة الانطلاق

نظرا لاستخدام كمية كبيرة من المواد الكيميائية والمنظفات، ينبغي البدء بعملية التنظيف من الحمام. يُنصح بإزالة كل الأشياء من على الحوض ووضعها في الخزانة وعدم نقلها إلى غرفة أخرى ربحا للوقت، وتنظيف الأسطح ثم شطفها بعد مرور عشر دقائق بقطعة قماش مبللة بالماء، مع وضع جميع المناشف في آلة الغسيل قبل المرور لتنظيف غرفة أخرى.

المطبخ وصورة للمنزل

يعتبر غسيل الأواني من المهام التي تكرهها الكثير من النساء، لكن تكدس الأطباق المتسخة في المطبخ يعطي صورة سيئة على نظافة المنزل.

تساعدك غسالة الأطباق على إنجاز المهمة بسهولة، وإذا لم يكن لديك غسالة، يُنصح بملء الحوض بالماء الدافئ مع إضافة المنظفات ووضع جميع الأطباق وتركها لبعض الوقت. في الأثناء، يمكن تنظيف الموقد والفرن والمنضدة، والعودة بعد ذلك لشطف الأطباق وأدوات المطبخ بماء نظيف وتركها حتى تجف.

إذا كان أمامك نصف فقط ساعة لإنهاء عملية تنظيف المنزل، قد يساعدك التقاط صورة شاملة على الانتباه إلى بعض التفاصيل، مثل الأغراض الملقاة على الأرض.

أكياس القمامة

يوصى بوضع أكياس القمامة في جميع الغرف للتخلص النفايات وضمان عدم تكدسها في أنحاء المنزل، كما ينبغي التخلص من جميع الأغراض القديمة وغير الضرورية.

بمجرد جمع القمامة من الحمام والمطبخ وغرف النوم والمكتب، تصبح مهمة تنظيف المنزل أكثر سهولة.

يرتب كثيرون الفراش بمجرد الاستيقاظ من النوم، وإذا كنت لا تلتزم بهذه القاعدة، يمكن استغلال السرير في وضع بعض الأغراض قبل الانتهاء من عملية التنظيف.

غرفة الضيوف والأرضيات

قد تشعرين بالتوتر جراء الزيارات المنزلية المفاجئة، ومن أهم الأسباب عدم جاهزية المنزل لاستقبال الضيوف.

يتم استقبال الزوار عادة في غرفة الجلوس، لذلك ركزي عليها وخصصي لترتيبها وتنظيفها وقتا أطول من المطبخ والحمام والممرات.

بمجرد إزالة الغبار من الأسطح وترتيب الأرائك وتوضيب الجرائد والمجلات، يمكن البدء بتنظيف الأرضية باستخدام مواد التنظيف.

المصدر / وكالات