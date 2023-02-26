ماذا أهدى ملك تايلند للرئيس الأمريكي؟

اتبع الرؤساء والملوك مراسم لتقديم الهدايا قد تبدو غريبة ومضحكة، رغم عالم الدبلوماسية الذي كانوا يعيشونه، وربما أكثر ما يلفت الانتباه هي هدية ملك تايلند للرئيس الأميركي.

ويقول التاريخ أنه في عام 1862 قدم ملك سيام (تايلند حالياً) مجموعة من الفيلة كهدية إلى الرئيس الأميركي آنذاك إبراهام لينكولن.

وكانت الهدايا تعبر عن قيمة كبيرة لدى أحد الأطراف التي تتبادلها، ولعل الفيلة ليست الهدية الوحيدة الغريبة، لذا لكم عدد من الهدايا الغريبة التي تبادلها الملوك:

اقرأ أيضا: هدية من أوكرانيا.. انفجار قاذفة قنابل في مكتب قائد شرطة بولندا



حصل الرئيس الأميركي الأب "جورج بوش" عام 1990 على سحلية كومودو بطول 2.5 متر من الرئيس الإندونيسي، وبطول 90 كجم.

فيما قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2018 قرص CD عليه أغنية الرجل الصاروخ "1972".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد حصل على اثنين من دببة الباندا العملاقة كهدية عام 2018 من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وضمن قائمة الهدايا الغريبة تبقى الأغرب، هي الهدية التي قدمها محمد علي إلى ملك فرنسا شارل العاشر، وهي زرافة.

اقرأ أيضا: هدية الصين سابقًا.. تايوان تودع الباندا "توان توان"





المصدر / وكالات