" الصداقة " يتعرض لخسارة جديدة في البطولة العربية

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعرض فريق الصداقة لخسارة جديدة في البطولة العربية "41" لكرة الطائرة، وذلك من فريق كاظمة الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي جمعهما على أمس صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من المسابقة.

وقدم الصداقة في الشوط الأول أداء رائع، وتمكن من الفوز به بنتيجة (25_23).

استمر الصداقة في تقديم مستوى مميز في الشوط الثاني، وتقدم في الكثير الأوقات، لكن خروج اللاعب محمد المقوسي الاضطراري، أثر على الفريق، وخسر في النهاية بنتيجة (26_24).

استغل كاظمة انتعاشه، ولعب في الشوط الثالث على بعض نقاط الضعف لفريق الصداقة، وتمكن من حسم الشوط لصالحه بنتيجة (25_17).

انهار الصداقة في الشوط الرابع بشكل مفاجئ، وواصل لاعبوا كاظمة ضرباتهم الساحقة، وانتهى الشوط لصالح الفريق الكويتي بنتيجة (25_9).

وغادر فريق الصداقة دور المجموعات رسميا، وسيلعب باقي المباريات لتحديد مركز ترتيبي في المسابقة.