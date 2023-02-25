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رام الله: دعوات لوقفة غضب غدا رفضا لقمة العقبة ومشاركة السلطة فيها

25 فبراير 2023 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
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دعا الائتلاف الديمقراطي والتحالف الشعبي للتغيير والحراكات الشبابية والأهلية، للمشاركة في وقفة جماهيرية وسط مدينة رام الله يوم غد الأحد؛ رفضا لقمة العقبة ومشاركة السلطة فيها.

وأكد الائتلاف أن الوقفة ستكون يوم غد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في دوار المنارة وسط رام الله.

وأكد على ضرورة المشاركة في الوقفة، للتأكيد على رفض التعاون الأمني مع الاحتلال، ووفاءً لتضحيات شعبنا ودماء شهدائه.

ومن المقرر أن يستضيف الأردن، غدًا، اجتماعًا فلسطينيًا إسرائيليًا "سياسيًا أمنيًا"، يحضره ممثلون عن مصر والولايات المتحدة.

وتأتي هذه القمة عقب العدوان الإسرائيلي على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #قمة العقبة #وقفة في المنارة

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