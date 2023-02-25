نعيم: كل الخطط الأمنية الأمريكية السابقة فشلت في قمع إرادة شعبنا

أكد رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس بغزة الدكتور باسم نعيم، إن كل الخطط الأمنية الأمريكية السابقة فشلت في قمع إرادة شعبنا بالمقاومة والتخلص من الاحتلال، محذرا السلطة من أن الخطط الأمنية "لن تحميكم من غضبة شعبكم إذا حلّ الوقت المناسب".

وينعقد غدًا الأحد اجتماع خماسي في مدينة العقبة الأردنية، بمشاركة السلطة برام الله، إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والولايات المتحدة، وسط رفض واسع من الفصائل الفلسطينية والمقاومة في مخيم جنين.

وأشار نعيم في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، إلى أن "الهدف المعلن للاجتماع هو البحث في كيفية احتواء التصعيد والعنف في الأراضي الفلسطينية.. ولكن الحقيقة هي البحث في كيفية تنفيذ الخطة الأمنية الأمريكية، وبأيدٍ فلسطينية لقمع مقاومة شعبنا وكبح تطلعاته نحو الحرية والاستقلال".

وخاطب السلطة في رام الله قائلاً "إنكم مصرون على الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ، رغم فشل مشروعكم السياسي ومراهنتكم على قوى خارجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وقبلتم على أنفسكم أن تكونوا أدوات في مخططات الاحتلال".

وتابع قوله للسلطة "لا تزال أمامكم فرصة تتلاشى كل يوم للحاق بقطار شعبكم المتجه، بسرعة وبثبات، نحو القدس والأقصى".

ودعاها للإعلان عن التراجع عن المشاركة في هذا الاجتماع المشبوه، "وأن تتبنى استراتيجية وطنية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة، ومواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وذلك من خلال بناء مؤسسات سياسية وطنية جامعة وديمقراطية."

وشدد على أن وجود حكومة اليمين الفاشي الصهيونية يجب أن يكون فرصة استراتيجية لإعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني، ومحاصرة الكيان وعزله، على طريق القضاء عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين