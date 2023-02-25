رد سريع من بيت لاهيا على بيان نادي نماء

غزة/ وائل الحلبي:

قدم مجلس إدارة نادي بيت لاهيا اعتذاره عن ما رافق مباراة الفريق أمام نماء في إطار الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى، مؤكدا على العلاقة القوية التي تربطه بنادي نماء وإدارة ناديه.

واستنكر بيت لاهيا في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه كل الأحداث التي جرت بعد نهاية المباراة، مقدما الاعتذار نيابة عن أهالي وجماهير نادي بيت لاهيا عن كل ما حدث.

وإليكم بيان مجلس إدارة نادي بيت لاهيا الرياضي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن ادارة نادي بيت لاهيا الرياضي تعقيباً على أحداث مباراة نادي بيت لاهيا ونادي نماء الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي بيت لاهيا الرياضي اليوم السبت الموافق 25/02/2023 جلسة طارئة لمتابعة أحداث مباراة الفريق مع نادي نماء الرياضي.

نؤكد في مجلس إدارة نادي بيت لاهيا الرياضي على ما يلي :

أولاً: نؤكد على العلاقة الاخوية التي تربطنا بنادي نماء الرياضي.

ثانياً: نستنكر و بشدة كافة الأحداث المؤسفة التي حصلت بعد انتهاء المباراة، كما نقدم اعتذارنا نيابة عن أهالي وجماهير نادي بيت لاهيا.

ثالثاً: نؤكد عدم مسئوليتنا عن ضبط الحالة الامنية داخل و خارج الملعب، و ان هذا الدور منوط بالشرطة الفلسطينية و الجهات ذات الاختصاص، و عليه نطالب بأخذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على السلم المجتمعي و المسيرة الرياضية .

رابعاً: نؤكد بشدة على حرصنا الشديد على انجاح المسيرة الرياضية.

خامساً: نؤكد وقوف نادي بيت لاهيا الرياضي على مسافة واحدة من جميع الاندية في قطاع غزة.

سادساً: نتمنى لنادي نماء الرياضي تحقيق الصعود للدرجة الممتازة .

اخيرا نتمنى السلامة التامة لجميع لاعبي و جماهير المنظومة الرياضية لنادي نماء، و نؤكد على الروح الرياضية و العلاقات الاخوية بين الناديين.