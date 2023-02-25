"الشبيبة الفتحاوية" في جنين تدين مشاركة السلطة في لقاء العقبة

أدانت حركة الشبيبة الفتحاوية في جنين مشاركة السلطة في لقاء العقبة غدا الأحد بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت في بيان صحفي اليوم السبت، "الجلوس مع الاحتلال على طاولة واحدة خاصة بعد الأيام القليلة من المجازر التي ارتكبها في مدننا الأبية، وبعد قرارات توسيع الاستيطان وصمة عار في تاريخ النضال الفلسطيني الطويل وضربا بعرض الحائط لأمال شعبنا وتطلعاته وتقزيما لتضحياته".

ودعت الشبيبة، السلطة إلى التراجع عن المشاركة وإلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني، والمضي قدما في اجراءات ملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه في المنصات والمحافل الدولية.

وجددت التأكيد على موقفها الداعم للمقاومة بكل أشكالها المسلحة والسلمية.

المصدر / فلسطين أون لاين