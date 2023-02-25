السموع وأهلي الخليل يحققان الفوز والأمعري يسقط في فخ التعادل السلبي

غزة/ وائل الحلبي:

اقترب السموع من تأمين مقعده في دوري "ooredoo" للمحترفين، بعد فوزه الكبير على وادي النيص في ختام الجولة الـ20، والتي شهدت فوزا كاسحا لأهلي الخليل على إسلامي قلقيلية، وسقط الأمعري في فخ التعادل السلبي أمام ثقافي طولكرم.

اقترب السموع من تأمين بقاءه بعد فوزه الكبير على وادي النيص بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد دورا، ليرفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد وادي النيص عند 23 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية على نفس الملعب نجح أهلي الخليل في تحقيق فوز كاسح على إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف دون رد.

الفوز جعل الأهلي يتقدم للمركز العاشر بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة يتيمة.

وأفسد التعادل السلبي مساعي الأمعري من أجل الهرب من مقصلة الهبوط بعدما احتكم له أمام مضيفه ثقافي طولكرم، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

هذه النتيجة جعلت الأمعري يعود للمركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وبقي الثقافي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.