فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الشبيبة الفتحاوية" في جنين تدين مشاركة السلطة في لقاء العقبة

السموع وأهلي الخليل يحققان الفوز والأمعري يسقط في فخ التعادل السلبي

مشاركة السلطة بقمة "العقبة".. تجديد للبيعة على "التنسيق الأمني"

محاولات التهويد المستمرة.. الكشف عن شبكة أنفاق تحت الأقصى

احتجاجات في (تل أبيب) وعشرات المناطق ضد حكومة نتنياهو

42 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

"خلف": قمة العقبة أمنية تآمرية على شعبنا ولن تجلب للسلطة إلا العار

فصائل المقاومة بجنين: لقاء العقبة يأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني

حنظلة: خطوات تصعيدية جديدة للأسرى لمواجهة إدارة سجون الاحتلال

إصابات بمواجهات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

السموع وأهلي الخليل يحققان الفوز والأمعري يسقط في فخ التعادل السلبي

25 فبراير 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

اقترب السموع من تأمين مقعده في دوري "ooredoo" للمحترفين، بعد فوزه الكبير على وادي النيص في ختام الجولة الـ20، والتي شهدت فوزا كاسحا لأهلي الخليل على إسلامي قلقيلية، وسقط الأمعري في فخ التعادل السلبي أمام ثقافي طولكرم.

اقترب السموع من تأمين بقاءه بعد فوزه الكبير على وادي النيص بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد دورا، ليرفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد وادي النيص عند 23 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية على نفس الملعب نجح أهلي الخليل في تحقيق فوز كاسح على إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف دون رد.

الفوز جعل الأهلي يتقدم للمركز العاشر بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة يتيمة.

وأفسد التعادل السلبي مساعي الأمعري من أجل الهرب من مقصلة الهبوط بعدما احتكم له أمام مضيفه ثقافي طولكرم، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

هذه النتيجة جعلت الأمعري يعود للمركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وبقي الثقافي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

تويتر تويتر
#الضفة #أهلي الخليل #دوري المحترفين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة