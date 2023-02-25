احتجاجات في (تل أبيب) وعشرات المناطق ضد حكومة نتنياهو

تجدّدت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء في (تل أبيب) وعشرات البلدات، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في (تل أبيب)، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات البلدات بينها القدس وحيفا وهرتسليا وبئر السبع وريشون لتسيون وكفار سابا.

وأغلقت شرطة الاحتلال عدّة شوارع أمام حركة السير من عصر اليوم حتى الانتهاء من الاحتجاجات.

ودعا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال تغريدة له "الأصوات المسؤولة في المعارضة إلى عدم دعم الفوضى والدخول فورًا في المحادثات".

ويأتي تصاعد الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" سيمحا روتمان، التقدّم في خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا".

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات محكمة الاحتلال العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

المصدر / وكالات