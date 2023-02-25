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الإعلام العبري: الوفد الإسرائيلي في قمة العقبة سيفحص قدرة السلطة لوقف المقاومة

25 فبراير 2023 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس جهاز الشاباك الصهيوني رونين بار سيشارك مع مستشار الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي في القمة الأمنية في العقبة بمشاركة ممثلين من السلطة برام الله والأردن ومصر والولايات المتحدة.

ومن المزمع أن تلتئم قمة العقبة الأمنية غدا الأحد، بين مسؤولين من الدول المشاركة، وسط تنديد فلسطيني واسع للقمة ورفض لمشاركة السلطة فيها.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي للقناة 12 العبرية، " لا توجد أيّة إمكانية لوقف اقتحامات المدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن رئيس الشاباك سيشارك باجتماع العقبة؛ لفحص قدرة السلطة برام الله على تحمّل مسؤوليتها في الأماكن التي تغيب عنها، مثل جنين".

وسيشارك من السلطة كل من أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة، بحسب مصادر صحفية.

وستتمحور المحادثات في القمة التي من المزمع أن تستمر 8 ساعات، حول الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان.

بدورها ستعقد فصائل المقاومة في مخيم جنين بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لإعلان رفض لقاء العقبة ومخرجاته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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