فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات بمواجهات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

مستشفى بريطاني يزيل أعمالًا فنية لطلاب من غزة

مُسيرة غزة: طائرة عملاقة بقدرات هائلة.. تعرف على تفاصيلها

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لهذه الأسباب طردنا وفد الاحتلال من القمة الأفريقية

السعودية تفرج عن دفعة جديدة من معتقلي "دعم المقاومة" لديها

بعد غياب 5 أشهر.. حارس ميلان يتعافى ويعود للفريق

مفتي عُمان يستنكر قرار فتح بلاده مجالها الجوي أمام طائرات الاحتلال

انتظروا الهزّات الكبيرة.. العالم الهولندي ينشر خريطة الرعب الحمراء للزلازل

لقاء وطني موسَّع بغزة ردًا على لقاء العقبة

سياسيون أردنيون: "قمة العقبة" الأمنية لن يكتب لها النجاح

مستشفى بريطاني يزيل أعمالًا فنية لطلاب من غزة

25 فبراير 2023 . الساعة 19:34 بتوقيت القدس
...

أزال مستشفى في لندن عرضًا لأعمال فنية صمّمها تلاميذ مدارس فلسطينيون من غزة بعد شكاوى من جمعية بريطانية مؤيّدة للاحتلال.

واحتوت الأعمال الفنية على عرض للوحات مزخرفة، إلى جانب رسوم توضيحية لأهميتها، وجرى عرضها عند مدخل قسم العيادات الخارجية للأطفال في مستشفى تشيلسي وويستمنستر بعنوان "عبور الحدود: مهرجان الأطباق".

وتم تصميم هذه الرسومات من قبل تلاميذ مدرستين تديرهما وكالة الأونروا في شمال غزة، وأعاد أطفال مدارس مستشفى تشيلسي المجتمعي طباعة الرسومات على الأطباق وعرضوها في المعرض.

وجاء في تعليق إحدى اللوحات المعروضة: "غصن الزيتون هو رمز السلام ويستخدم للتعبير عن الرغبة في دولة فلسطينية مستقلة". بينما تم تصوير الحرم القدسي بعلم فلسطيني ضخم.

وأشارت الجمعية المؤيّدة لـ(إسرائيل) في الشكوى، أن بعض الأعمال الفنية تظهر فلسطين على أنها تغطي كامل مساحة (إسرائيل)، في إشارة إلى كامل فلسطين التاريخية.

وكانت تشير بذلك إلى تعليق ورد في لوحة أخرى: "الصيد بالشباك من أقدم الصناعات في فلسطين. ويمتد الخط الساحلي لمسافة 224 كيلومترًا من رفح جنوبًا إلى رأس الناقورة شمالًا".

وزعمت الجمعية أن الطلاب الصغار في مدرستي غزة قد تم تدريسهم بـ"إيديولوجية حماس المضمنة في مناهجهم الدراسية".

تويتر تويتر
#غزة #لندن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة