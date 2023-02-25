مستشفى بريطاني يزيل أعمالًا فنية لطلاب من غزة

أزال مستشفى في لندن عرضًا لأعمال فنية صمّمها تلاميذ مدارس فلسطينيون من غزة بعد شكاوى من جمعية بريطانية مؤيّدة للاحتلال.

واحتوت الأعمال الفنية على عرض للوحات مزخرفة، إلى جانب رسوم توضيحية لأهميتها، وجرى عرضها عند مدخل قسم العيادات الخارجية للأطفال في مستشفى تشيلسي وويستمنستر بعنوان "عبور الحدود: مهرجان الأطباق".

وتم تصميم هذه الرسومات من قبل تلاميذ مدرستين تديرهما وكالة الأونروا في شمال غزة، وأعاد أطفال مدارس مستشفى تشيلسي المجتمعي طباعة الرسومات على الأطباق وعرضوها في المعرض.

وجاء في تعليق إحدى اللوحات المعروضة: "غصن الزيتون هو رمز السلام ويستخدم للتعبير عن الرغبة في دولة فلسطينية مستقلة". بينما تم تصوير الحرم القدسي بعلم فلسطيني ضخم.

وأشارت الجمعية المؤيّدة لـ(إسرائيل) في الشكوى، أن بعض الأعمال الفنية تظهر فلسطين على أنها تغطي كامل مساحة (إسرائيل)، في إشارة إلى كامل فلسطين التاريخية.

وكانت تشير بذلك إلى تعليق ورد في لوحة أخرى: "الصيد بالشباك من أقدم الصناعات في فلسطين. ويمتد الخط الساحلي لمسافة 224 كيلومترًا من رفح جنوبًا إلى رأس الناقورة شمالًا".

وزعمت الجمعية أن الطلاب الصغار في مدرستي غزة قد تم تدريسهم بـ"إيديولوجية حماس المضمنة في مناهجهم الدراسية".