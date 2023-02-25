وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لهذه الأسباب طردنا وفد الاحتلال من القمة الأفريقية

كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، "كواليس"، طرد الوفد الاحتلال الإسرائيلي من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت باندور في مقطع مصور متداول، عبر منصات التواصل الاجتماعي: "اعترضنا على قرار منح (إسرائيل) صفة المراقب في اتحادنا، لأننا نعتقد أن استمرار احتلال أرض الشعب الفلسطيني وبناء مستوطنات جديدة وحظر التنقل، وحقيقة أن الشعب الفلسطيني مضطر لحمل وثائق الهوية والتنقل على طرق مختلفة من أشخاص آخرين يعيشون في المنطقة، هذه كلها انتهاكات لمحتويات ميثاق الاتحاد الأفريقي".

وأضافت "من هذا المنطلق، فإنّ (إسرائيل) لا تعكس قيم ومبادئ وأهداف ميثاق الاتحاد الأفريقي".

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أوضح السبب وراء طرد المسؤولة الإسرائيلية من أعمال القمة الأفريقية، التي اختتمت مساء الأحد الماضي.

وقال فكي: إن "إخراج المسؤولة الإسرائيلية من القاعة، جاء لأنه لم تتم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور الاجتماع".

يُذكر أن عناصر الأمن في قمة الاتحاد الإفريقي، طردوا وفد الاحتلال الإسرائيلي، الذي تسلّل خلسة إلى قاعة الجلسة، مستعملًا بطاقات دخول لأشخاص آخرين.

المصدر / وكالات