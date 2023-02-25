مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على ممتلكات المواطنين، في مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدم مستوطنون، على تخريب غرفة زراعية وتدمير محتوياتها وسرقة بعضها وتحطيم أشجار في محيطها في أراضي بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي المواطنين بمنطقة "نصبية" في البلدة، وقامت بتخريب غرفة زراعية وتدمير محتوياتها وسرقة مولدات كهربائية منها.

وأضافت أن المستوطنين حطموا مجموعة من الأشجار في محيط الغرفة الزراعية، التي تعود للمواطن نزيه العنيد.

وأشارت إلى أن عمليات التخريب في أراضي المواطنين مستمرة، حيث إنها تكررت للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.

وقد أقدمت مجموعة من المستوطنين أمس، على تخريب غرفة زراعية في منطقة "نصبية" في البلدة أيضا وسرقة مولدات كهربائية منها، وتعود للمواطن نوح جماعين.

وفي نابلس، أحرق مستوطنون مركبتين، خلال اعتداء على قرية بورين جنوب نابلس.

وهاجم عشرات المستوطنين من "براخا"، منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وأحرقوا مركبتين تعودان للمواطن ادريس الحواري على أطراف القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين