فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لقاء وطني موسَّع بغزة ردًا على لقاء العقبة

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

مهمة الشجاعية تصبح معقدة

من سيتولى رئاسة نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور؟

"أيقونة الثورة" ينشر محضرًا جديدًا للجنة التحقيق الخاصة باغتيال الرئيس الراحل "عرفات"

بيان مهم من نادي نماء بخصوص أحداث مباراته مع بيت لاهيا

تركية تفقد 70 شخصًا من أقربائها في زلزال قهرمان مرعش

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فاتي

حركة "المجاهدين" تحذّر من خطورة لقاء العقبة

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

25 فبراير 2023 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
...

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات، مساء اليوم السبت، جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي الى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وقد حُدد مركز الزلزال على عمق 42,9 كلم، بحسب المعهد الأميركي.

ولا معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى.

وكان المركز الوطني لمعلومات الزلازل الأميركي قد تحدث ملايين الهزات الأرضية سنوياً، وهناك حوالي 30000 هزة، قد تسبب الذعر للمواطنين، لكنها تبقى طبيعية، ما لم تتجاوز قوتها 7 درجات، أو أعلى، والتي تدخل ضمن الزلازل الكبرى، والتي تحدث حوالي 16 مرة كل عام.

يذكر أنه في 11 مارس/ آذار 2011 ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشرقي لهونشو باليابان، ونجمت عنه موجات تسونامي في المحيط الهادئ، وتسبب في قتل أو فقد ما يقدر بنحو 20 ألف شخص وأجبر ما يقرب من 500 ألف شخص على الإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار محطة للطاقة النووية إلى حدوث حالة طوارئ نووية. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة من الزلزال وتسونامي والكارثة النووية بنحو 360 مليار دولار.

 

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#زلزال #اليابان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة