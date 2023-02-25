زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات، مساء اليوم السبت، جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي الى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وقد حُدد مركز الزلزال على عمق 42,9 كلم، بحسب المعهد الأميركي.

ولا معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى.

وكان المركز الوطني لمعلومات الزلازل الأميركي قد تحدث ملايين الهزات الأرضية سنوياً، وهناك حوالي 30000 هزة، قد تسبب الذعر للمواطنين، لكنها تبقى طبيعية، ما لم تتجاوز قوتها 7 درجات، أو أعلى، والتي تدخل ضمن الزلازل الكبرى، والتي تحدث حوالي 16 مرة كل عام.

يذكر أنه في 11 مارس/ آذار 2011 ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشرقي لهونشو باليابان، ونجمت عنه موجات تسونامي في المحيط الهادئ، وتسبب في قتل أو فقد ما يقدر بنحو 20 ألف شخص وأجبر ما يقرب من 500 ألف شخص على الإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار محطة للطاقة النووية إلى حدوث حالة طوارئ نووية. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة من الزلزال وتسونامي والكارثة النووية بنحو 360 مليار دولار.

المصدر / وكالات