من سيتولى رئاسة نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور؟

أُسدِل الستار على قضية محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بحبس الأخير لمدة شهر في قضية السب والقذف ضد رئيس القلعة الحمراء.

وقضى قرار لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، مع توقيع غرامة مالية تُقدَّر بـ10 آلاف جنيه.

ومن هنا، دار سؤال في أذهان جماهير وأعضاء نادي الزمالك: مَن يتولى رئاسة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، خاصةً أنه لا يوجد منصب نائب للرئيس بعد استقالة مصطفى هدهود من منصبه في إبريل/ نيسان العام الماضي؟

مَن رئيس نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور؟

وفقًا للائحة الاسترشادية، فإن مَن يتولى منصب الرئيس في حال سقوط عضوية رئيس النادي، هو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا، وذلك لحين انعقاد أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، وهنا يُعد اللواء علاء مقلد عضو المجلس الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاليين.

خبير اللوائح محمد بيومي تحدث مع المصري اليوم عن هوية رئيس الزمالك القادم، وأكد أن الحُكم الذي صدر يعني عزل منصور من منصبه.

بيومي صرّح للجريدة المصرية قائلًا: "بهذا الحكم يُعزَل مرتضى منصور من منصبه، هذا الحكم صدر نتيجة تصرفات (لا أخلاقية) تؤدي إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك، وهذا وفقًا للائحة الاسترشادية".

وأضاف: "أي حكم يمس السمعة والأمانة والشرف والنزاهة، (بموجبه) لا يحق للمحكوم عليه الحصول على أي منصب بالعمل العام، ويجب تحلي العاملين في كرة القدم بسلوك نزيه، بنص تعبير الفيفا".

وعن هوية رئيس نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور قال: "إذا كان في عمر مجلس الإدارة أكثر من 6 أشهر، يتولى النائب تسيير أمور النادي لحين انتخاب رئيس جديد في أقرب جمعية عمومية سواء عادية أو طارئة".

واستطرد: "وإذا كان يتبقى في عمر المجلس أقل من 6 أشهر، يتولى النائب أيضًا تسيير أمور النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

المصدر / وكالات