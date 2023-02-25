بيان مهم من نادي نماء بخصوص أحداث مباراته مع بيت لاهيا

غزة/ فلسطين أون لاين:

طالب نادي نماء نظيره بيت لاهيا بتوجيه الاعتذار عن ما بدر من لاعبيه وجماهيره خلال وعقب المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى.

وقال نادي نماء في بيان رسمي وصل نسخة عنه إلى " " أنَّ لاعبي الفريق وجماهيره تعرّضوا للمضايقات منذ وصولهم إلى الملعب وتوجيه السباب والشتائم بألفاظ خارجة، والتي استمرت حتى بعد نهاية المباراة وزادت حدّتها بتعرّض حافلة اللاعبين لاعتداء بالحجارة من الجماهير في أثناء مغادرة الفريق للملعب.

وأضاف نماء في بيانه أن هذه الأحداث أسفرت عن عدد من الإصابات بين المشجّعين، مطالبًا المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد الكرة لتحمّل مسؤولياتهم أمام هذه الأحداث.

وإليكم البيان كاملًا كما وصل لـ " ":

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن إدارة نادي نماء الرياضي تعقيباً على الأحداث المؤسفة لمباراة فريقي نماء وبيت لاهيا

غزة - فلسطين

تأسف إدارة نادي نماء الرياضي من الأحداث المؤلمة وغير المتوقعة التي واكبت مباراة الفريق أمام فريق بيت لاهيا الرياضي على ملعب بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة الجمعة 24/2/2023 ضمن منافسات الأسبوع 20 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

فقد واجه لاعبو نماء وجمهوره هجوماً منذ اللحظة الأولى لوصول الفريق إلى الملعب حيث الألفاظ النابية والخادشة للحياء تجاه اللاعبين والجماهير، واستمر الاعتداء غير المبرر على مدار وقت المباراة كاملاً، وزادت حدّته بإلقاء الألعاب النارية والمفرقعات والقنابل في مؤشر خطير يضع علامات استفهام كثيرة، وعلامات تعجب أكثر.

لم تتوقف الأمور عند مجريات شوطي المباراة بل امتدت إلى ما بعد نهايتها، فمنذ انطلاق صافرة النهاية دخل الجهاز الفني لفريق بيت لاهيا ولاعبوه للاحتفال بطريق مستفزة وسط إلقاء المسبّات والشتائم على لاعبي نماء والجهاز الفني في سلوك مستغرب ومثيرة للريبة.

تواصلت الأحداث المؤسفة فبعدها تم احتجاز لاعبي فريق نماء داخل غرفة الملابس قرابة نصف ساعة بسبب التواجد الجماهيري داخل أرض الملعب، وبعد خروج اللاعبين للباص الخاص بهم فوجئنا مرة أخرى بهجوم متجدّد، وهذه المرة ألقت جماهير نادي بيت لاهيا الحجارة بشكل مهول واعتدت بالعصي والآلات الحادة "المنشترات" على الجماهير ما أوقع عددًا من الإصابات بين الشباب والمخاتير في الوجه والعين والقدم مثبتة بالصور والفيديو والتقارير الطيبة، إضافة إلى تضرّر عدد من السيارات، وكذلك الحافلة واحتجازها بعض الوقت، فقد قام أحد رجال الشرطة بالزي المدني بالاعتداء على الباص برفقة قوة من رجال التدخل وإنزال اللاعبين والاعتداء أيضًا على إداري الفريق واحتجازه بعض الوقت.

وإزاء هذا السلوك غير المبرر من إدارة نادي بيت لاهيا وجهازهم الفني وجماهيرهم والذين تربطنا بهم علاقات أخوة واحترام نؤكد على ما يلي:

1- ترفض إدارة نادي نماء الرياضي ما حدث خلال المباراة جملة وتفصيلاً.

2- نطالب المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالقيام بدورهما، واتخاذ خطوات سريعة؛ منعاً لأي ردة فعل، وللحفاظ على الحالة الرياضية حتى لا تصل إلى مآلات غير محمودة.

3- نطالب قيادة الشرطة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها، واتخاد ما يلزم من إجراءات؛ لضبط الجماهير، ومنع محالاوت تكرار مثل هذا الحدث المؤسف.

4- نطالب إدارة نادي بيت لاهيا بالاعتذار لنادي نماء، وإحقاق الحق للمصابين.

5- أمام كل ما جرى .. ترفع إدارة نادي نماء يدها عن الجماهير، وما قد ينتج عنها من تصرفات في ظل عدم قدرتها على توفير الحماية اللازمة لهم، وفي ظل تباطؤ الجهات الرسمية في اتخاذ خطوات حاسمة.

6- سيتم اطلاع الوجهاء والمخاتير في مدينة جباليا النزلة على حيثيات الموضوع.

7- يقف نادي نماء على مسافة واحدة من جميع الأندية الفلسطينية التي تربطنا بها علاقة مميزة مبنية على الاحترام المتبادل.

8- يسعى نادي نماء لاستمرار النشاط الرياضي بشكل مميز، ويسخر إمكانات منظومته للرقي بالرياضة الفلسطينية وتطوير أداء المنتخبات الوطنية.

ملاحظة:

تم تأجيل إصدار هذا البيان لإعطاء فرصة للجهات الكريمة التي تدخلت لرأب الصدع بعد المباراة إلا أن إدارة نادي بيت لاهيا لم تتجاوب، ولم تتخذ خطوات عملية تعيد الاعتبار لنادي نماء، والحق للمصابين الذين نتمنى لهم السلامة والشفاء التام.

مجلس إدارة نادي نماء الرياضي

غزة – فلسطين

السبت 25/2/2023

المصدر / فلسطين أون لاين