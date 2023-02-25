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لقاء وطني موسَّع بغزة ردًا على لقاء العقبة

25 فبراير 2023 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تعقد الفصائل الفلسطينية والمكوّنات الشعبية والمدنية لقاءً وطنيًا موسّعًا رفضًا للاجتماع الأمني في العقبة الذي تشارك السلطة فيه لوأد المقاومة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن اللقاء سيعقد غدًا الأحد الساعة 12:30 في قاعة الكمودور بمدينة غزة.

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وندّدت فصائل المقاومة الفلسطينية، بلقاء العقبة الرباعي المُزمع عقده يوم غدٍ الأحد في مدينة العقبة الأردنية.

وقالت الفصائل في بيانٍ لها، اليوم السبت: نستنكر توجُّه وفد من المتنفذين في السلطة للمشاركة في الاجتماع الأمني المزمع عقده في مدينة العقبة الأردنية يوم الأحد القادم، وتعتبر ذلك طعنة جديدة في خاصرة شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء.

وشدّد بيان الفصائل على أنّ مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء "لن تجلب لهم إلا الخزي والعار كونهم شركاء في الجهود الدولية والصهيونية للالتفاف على إرادة شعبنا والقضاء على مقاومته المشروعة".

وأضافت الفصائل: هذا الاجتماع يحمل خطورة كبيرة، بما يُمثّله من استكمال لمخططات التآمر على شعبنا وقضيته، وهو محاولة جديدة لاستئصال مشروع مقاومة شعبنا للمحتل الصهيوني.

وأكدت أنّ الإصرار على الاستجابة للإملاءات الأمريكية والصهيونية يُمثّل غطاءً لاستمرار جرائم الاحتلال وإمعانًا في اختطاف القرار والتمثيل الوطني والسير نحو تحقيق المصالح الفئوية الخاصة بقيادة السلطة بعيدًا عن مصلحة شعبنا وحقوقه.

وأعلنت فصائل المقاومة "ومعنا كل أبناء شعبنا وقواه الحية، "أنّ المشاركين في هذا الاجتماع منبوذون وخارجون عن الإجماع الوطني، ولا يُمثّلون إلا أنفسهم".

وقالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إنّ طائرة مروحية أردنية وصلت رام الله لنقل الوفد الفلسطيني لقمة العقبة، ويضم الوفد رئيس المخابرات ماجد فرج، والوزير حسين الشيخ، ومستشار أبو مازن، مجدي الخالدي".

ووِفق مصادر سياسية فإنّ لقاء العقبة يستهدف بشكل أساسي المقاومة في الضفة، والعمل على إخماد أيّ تحرك ثوري شعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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