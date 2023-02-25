فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فاتي

حركة "المجاهدين" تحذّر من خطورة لقاء العقبة

فوائد صحية لا تخطر على البال عند تناول اللفت

ماليزيا تدين بشدّة عدوان الاحتلال على نابلس

زلزال بقوة 5.3 درجات يهز ولاية نيغدة وسط تركيا

الاتحاد الأوروبي يدين موافقة الاحتلال على بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة

المرور بغزة: وفاة و33 إصابة في 65 حادث سير خلال أسبوع

حفرة عملاقة تشكّلت بعد الزلزال تثير الرعب في قلوب الأتراك

مع اقتراب انتخابات مجالس الطلبة.. السلطة تُصعّد اعتقالاتها السياسية بالضفة

مواطنة تركية تفقد 70 شخصًا من أقربائها في الزلزال

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فاتي

25 فبراير 2023 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
...
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فاتي

أعلن نادي برشلونة متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم إصابة مهاجمه الشاب أنسو فاتي، ما يهدّد مشاركاته المقبلة خصوصاً ضد ريال مدريد في مسابقة الكأس الأسبوع المقبل.

وكتب النادي الكاتالوني الجمعة في موقعه الرسمي "عنى أنسو فاتو من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية".

وتابع النادي الذي أُقصي من التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي "لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وكان اللاعب الدولي البالغ 20 عاماً قد تأثّر كثيراً من الإصابات في آخر سنتين ونصف السنة.

بعد غيابه 11 شهراً على إثر جراحة بالركبة، عاد فاتي إلى برشلونة مطلع موسم 2021-2022، لكن الإصابة أجبرته أيضاً على الغياب خمسة أشهر في الموسم التالي بسبب مشكلات عضلية بفخذه.

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدَّة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الليغا.

لكن ما يثير قلق عشّاق "بلوغرانا" إمكانية غيابه عن اللقاء المرتقب ضد الغريم ريال مدريد الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي الكأس.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#برشلونة #الدوري الإسباني #فاتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة