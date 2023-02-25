فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فاتي

حركة "المجاهدين" تحذّر من خطورة لقاء العقبة

فوائد صحية لا تخطر على البال عند تناول اللفت

ماليزيا تدين بشدّة عدوان الاحتلال على نابلس

زلزال بقوة 5.3 درجات يهز ولاية نيغدة وسط تركيا

الاتحاد الأوروبي يدين موافقة الاحتلال على بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة

المرور بغزة: وفاة و33 إصابة في 65 حادث سير خلال أسبوع

حفرة عملاقة تشكّلت بعد الزلزال تثير الرعب في قلوب الأتراك

مع اقتراب انتخابات مجالس الطلبة.. السلطة تُصعّد اعتقالاتها السياسية بالضفة

مواطنة تركية تفقد 70 شخصًا من أقربائها في الزلزال

حركة "المجاهدين" تحذّر من خطورة لقاء العقبة

25 فبراير 2023 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
...

حذّرت حركة المجاهدين الفلسطينية من خطورة اللقاء الأمني المزمع عقده في مدينة العقبة الأردنية بحضور ومشاركة شخصيات من السلطة وأطراف عربية وأمريكية وإسرائيلية.

وأكد القيادي في الحركة مؤمن عزيز، أن من يشارك في هذا اللقاء لا يمثّل فلسطين ولا شعبها المجاهد الصابر ولا شهداءها وأسراها وجرحاها ولا يمثّل تضحياتها المتعاظمة.

اقرأ أيضًا: قناة عبرية تزعم عقد قمة طارئة في الأردن.. وهذه تفاصيلها

وأضاف في تصريح صحفي: "هذه اللقاءات الأمنية هي لقاءات خطيرة تأتي في وقت يتصاعد فيه إجرام حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية على شعبنا ومقدّساتنا وتتعاظم فيه الهجمة الشرسة على المقاومة في الضفة". 

وتابع: "نستغرب من عقد هذا اللقاء الذي لا يخدم إلا مصلحة الاحتلال، ويأتي في ظل هذا التوقيت الحسّاس الذي يستوجب رص صفوفنا جيداً وترتيب بيتنا الفلسطيني لمواجهة التحدّيات القائمة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المقاومة #الاحتلال #الأردن #مصر #السلطة #حركة المجاهدين #لقاء العقبة الأردنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة