حركة "المجاهدين" تحذّر من خطورة لقاء العقبة

حذّرت حركة المجاهدين الفلسطينية من خطورة اللقاء الأمني المزمع عقده في مدينة العقبة الأردنية بحضور ومشاركة شخصيات من السلطة وأطراف عربية وأمريكية وإسرائيلية.

وأكد القيادي في الحركة مؤمن عزيز، أن من يشارك في هذا اللقاء لا يمثّل فلسطين ولا شعبها المجاهد الصابر ولا شهداءها وأسراها وجرحاها ولا يمثّل تضحياتها المتعاظمة.

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وأضاف في تصريح صحفي: "هذه اللقاءات الأمنية هي لقاءات خطيرة تأتي في وقت يتصاعد فيه إجرام حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية على شعبنا ومقدّساتنا وتتعاظم فيه الهجمة الشرسة على المقاومة في الضفة".

وتابع: "نستغرب من عقد هذا اللقاء الذي لا يخدم إلا مصلحة الاحتلال، ويأتي في ظل هذا التوقيت الحسّاس الذي يستوجب رص صفوفنا جيداً وترتيب بيتنا الفلسطيني لمواجهة التحدّيات القائمة".

المصدر / فلسطين أون لاين