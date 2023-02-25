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زلزال بقوة 5.3 درجات يهز ولاية نيغدة وسط تركيا

25 فبراير 2023 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات، ظهر السبت، ولاية نيغدة وسط تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إن الزلزال حدث الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء بور في ولاية نيغدة.

ووقع الزلزال على عمق 7 كليومترات، بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ "آفاد".

وفي تغريدة، أشار رئيس "آفاد" يونس سيزر، إلى عدم وجود خسائر.

وقال: "لم يكن هناك وضع سلبي حتى الساعة 14:00 (+3 تغ) وتتواصل أعمال المسح".

بدوره أكد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي في تغريدة أن الفرق المعنية تواصل أعمال المسح لرصد أي خسائر محتملة.

وأضاف أنه "لا يوجد وضع سلبي حتى الآن".

من جهته قال أورهان تتار، المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، إنهم يقيمون زلزال نيغدة على أنه زلزال مستقل (وليس هزة ارتدادية لزلزال قهرمان مرعش).

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #زلزال

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