المرور بغزة: وفاة و33 إصابة في 65 حادث سير خلال أسبوع

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بقطاع غزة، السبت، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18-24 فبراير 2023).



وذكرت في بيان مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية: إن "65 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتج عنها حالة وفاة و33 إصابة مختلفة.

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وفي تفصيل الإصابات، أوضحت إدارة المرور والنجدة، أن من بين الإصابات 3 إصابات خطيرة و9 إصابات متوسطة، و21 إصابة طفيفة.



وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 85 مركبة، بينها 5 دراجات نارية، جراء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين