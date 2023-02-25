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طالع الأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

25 فبراير 2023 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح الأحد (26 فبراير).

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/8)، اضغط هنا، وكذلك الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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