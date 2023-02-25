قرار بالاستيلاء على 193 دونماً في المنطقة الأثرية من بلدة العوجا

أصدر جيش الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً يقضي بالاستيلاء على أكثر من 193 دونم واستملاكها بالكامل في المنطقة الأثرية الواقعة شمال بلدة العوجا في أريحا.

كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية في المنطقة الواقعة بموازاة الطريق 90 شمال بلدة العوجا على إغلاقها.

ووزع جيش الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي باستملاك وحق التصرف في الموقع الأثري لمدة خمس سنوات، والاستيلاء على أرض بمساحة 193.292 دونماً من أراضي قرية العوجا.

ويعمل الاحتلال على ضم بعض المحميات الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي في محافظه أريحا والأغوار وخاصة "عين العوجا" التي تحتوي على موقعين أثريين وهما خربه العوجا الفوقا، ومجموعه من القنوات المائية القديمة.

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وقبل أيام حرث مستوطنون، مساحات زراعية مستأجرة من وزارة الأوقاف من قرية العوجا، في حوض 44 شمال مدينة أريحا بذريعة وقوعها في مناطق مصنفة "ج".

وتقع قرية العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

وصادر الاحتلال من أراضيها نحو 5000 دونم لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية إسرائيلية نهبت 1600 دونماً.

كما التهم الطريق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، ويقام على أراضيها 5 مستوطنات على مساحة 2300 دونم.

وتحيط بالقرية قنوات الماء التقليدية والتي تنتشر كالأفاعي محدثة على جوانبها ثورة زراعية وسياحية، وتعود جذورها التاريخية إلى عهد الإمبراطور الروماني "هيرودس الكبير".

المصدر / فلسطين أون لاين