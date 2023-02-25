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معلقًا على قرار حبسه..مرتضى منصور: الأسود لا تهاب ولا تخاف

25 فبراير 2023 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور

قضت محكمة النقض بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور، شهرًا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي الخطيب، في حكم نهائي وغير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض، اليوم السبت، مذكرة مرفوعة لها من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف الخطيب.

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وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق منصور، بتهمة سب وقذف الخطيب.

وسلم منصور، رئيس نادي الزمالك، نفسه لأمن محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن د الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وعلق المستشار مرتضى منصور بعد وصوله إلى محكمة النقض أن "الأسود لا تهاب ولا تخاف"، مضيفًا: "اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد".

 

المصدر / وكالات
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