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مواجهة "عائلية" جديدة في دوري غزة

25 فبراير 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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مواجهة عائلية جديدة في دوري غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

بات شائعًا في كرة القدم بغزة، أن نجد داخل أسرة الفريق الواحد أكثر من لاعب، أو لاعب ومُدرب، لكن هذا لا يعني ضرورة أن يكونوا في نفس الفريق.

وشكّلت مباراة خدمات خان يونس وضيفه الأهلي الفلسطيني التي أقيمت أمس، في الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى مواجهة عائلية جديدة، جمعت بين مدرب خدمات خان يونس نادر النمس ونجله سمير الذي يلعب ضمن فريق الأهلي الفلسطيني، حيث أفشل الأخير جميع خطط والده لتحقيق الفوز، وساهم بحصول فريقه على نقاط المباراة كاملة.

ولم تكن مواجهة النمس الوالد والابن الأولى، حيث سبق للّاعب أن واجه والده عندما كان لاعبًا في صفوف القادسية، والوالد مدربًا لفريق أهلي بيت حانون قبل موسمين.

وتشتهر فلسطين منذ القدم بتواجد عائلات بأكملها تلعب الكرة، سواء بتواجد أب وأبنائه أو أشقاء، والنماذج على ذلك كثيرة ومنهم من مثّل المنتخبات الوطنية، وفي عدة ألعاب مختلفة.

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