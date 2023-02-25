وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF

نبذة عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF

مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا (SIF) هي مؤسسة غير حكومية للتضامن الدولي مقرها في فرنسا، تأسست في عام 1992، وهي مؤسسة غير ربحية وغير سياسية تهدف إلى تقديم المساعدة والإغاثة الطارئة وحماية أرواح الأشخاص المهددين بالكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الانهيار الاقتصادي.

تقدم (SIF) مساعداتها مراعية الاختلافات الثقافية بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس. تأسست بعثة فلسطين (SIF) في عام 2008 ومنذ ذلك الحين، نفذت العديد من المشاريع والأنشطة الملموسة على نطاق واسع من أجل المساعدة وتطوير معرفة شاملة بالبيئة المحلية وفهم لاحتياجاتها.

المهام والمسئوليات في المؤسسة: تنفذ SIF برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام الذي يهدف بشكلٍ أساسي إلى تحسين وصول الأيتام إلى خدمات الحماية المختلفة المتمثلة في دفع الكفالة المالية وتلقي الدعم النفسي الاجتماعي والإرشاد النفسي الفردي وخدمات التعليم والصحة وغيرها.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا (SIF) بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة عامل/ة نفسي/ة اجتماعي/ة وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: عامل/ة نفسي/ة اجتماعي/ة

- رقم الوظيفة: (Ref # 2023/02/SW)

- مقر العمل: قطاع غزة

- نوع العقد ومدته: دوام كامل – سنة

مهام الوظيفة :

العامل/ـة النفسي/ـة الاجتماعي/ـة ي/تعمل تحت إشراف مسئول/ـة برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام ، وي/تكون مسئول/ـة عن تقديم الدعم النفسي الاجتماعي والإرشاد النفسي الفردي وخدمات التعليم والصحة وغيرها بهدف المساهمة في حصول الطفل/ـة اليتيم/ـة على حقوقه/ا الأساسية، وستتعاون مع فريق المؤسسة في أداء المهام التالية :-

- جمع البيانات الخاصة بالأطفال الأيتام المسجلين الجدد والتأكد من صحة المستندات الداعمة.

- المساهمة في اختيار الأطفال الأيتام المُسجلين الجدد من أجل دمجهم في برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام.

- تقديم تغذية راجعة للمسجلين الجدد بخصوص القبول في البرنامج أو الرفض.

- تنفيذ زيارات ميدانية منزلية للأطفال لأيتام المُسجلين الجدد لتقديم تقرير كلي حول أولويتهم في الدخول برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام.

- تعريف أسر الأطفال الأيتام المكفولين بهدف المشروع وأنشطته والشروط اللازمة للقبول في برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام وتوقيع اتفاقية الكفالة معهم.

- تنفيذ زيارات ميدانية منزلية للأطفال لأيتام المكفولين بغرض جمع المعلومات اللازمة والمحدثة والتي تشمل على كل المتغيرات في حياة الطفل/ة اليتيم/ة وتوثيقها في تقرير المتابعة السنوي والمشاركة في توزيع الكفالة ومتابعة استخدامها في تلبية الاحتياجات الأساسية للطفل/ة اليتيم/ة مثل الغذاء والاحتياجات الصحية وشراء الملابس وتكاليف التعليم مثل دفع الرسوم الدراسية وشراء الزي المدرسي ورسوم دروس التقوية.

- ربط أوصياء الأطفال الأيتام المسجلين بأنشطة ومشاريع SIF التي يمكن أن تفيد الطفل اليتيم وأسرته.

- المساهمة في تطوير قاعدة بيانات الأطفال الأيتام وإنشاء ملف تعريف لهم بواسطة ملف كمبيوتر محمي (الصورة ، صلات القرابة، البيئة الأسرية والتعليم) .

- تحديد احتياجات الطفل/ة الاجتماعية والنفسية و الحماية ، التعليمية وغيرها وتحديد الأولويات وإعداد خطة للطفل/ة اليتيم/ة وعائلته/ها لتلبية تلك الاحتياجات (المعلومات، الإحالة إلى خدمات أخرى ، إلخ)، بالإضافة إلى الدعم ومتابعة تنفيذه.

- توفير مستمر لمتطلبات إدارة الحالة، بما في ذلك الزيارات المنزلية والتوثيق وإدخال/تعديل البيانات وملفات الإحالات واستكمال تقارير البحث الاجتماعي بما في ذلك الحالات المرفوضة والمقبولة والمغلقة.

- تقديم النصائح والاستشارة للأطفال الأيتام وأسرهم "إذا لزم الأمر" بشأن أي اهتمامات اجتماعية واقتصادية لديهم وتقديم المشورة المناسبة للخدمات المتخصصة في مختلف المؤسسات مع المتابعة المنتظمة لتطورات الحالة.

- إنشاء علاقات عمل على المستوى المجتمعي، في منطقتها/محافظاتها مع الموارد المتوفرة، والمؤسسات المتعاونة ومراكز الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي، وكليات/ مراكز التدريب والتوظيف، والاستفادة من خدماتهم لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأطفال الأيتام.

- المشاركة، حسب الحاجة، في ورش العمل والاجتماعات التي تهدف إلى تحسين المعرفة والمهارات المهنية المتعلقة بمجال عملها وتبادلها مع الزميلات الأخريات من الأخصائيات النفسيات الاجتماعيات ؛

- إجراء تقييم أولي للحالات المكتشفة للأطفال الأيتام وتطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية والأدوات اللازمة مع الحالات التي يتم العمل معها؛

- تقديم الاستشارات الفردية للأطفال الأيتام وأولياء أمورهم.

- فتح ملف للاستشارات النفسية والحالات ووضع الخطط العلاجية اللازمة ومتابعتها مع ذوي العلاقة؛

- عقد جلسات توعية نفسية-اجتماعية للفئات المستهدفة داخل الأسرة إذا لزم الأمر والقيام بزيارات ميدانية بشكل منتظم كلما اقتضت الحاجة والتدخل مع الحالات؛

- كتابة قصص النجاح وتوثيق التحسن لدى الأطفال الأيتام ومتابعتهِ؛

- تعبئة واستخدام نماذج وتقارير إدارة الحالة إن لزم؛

- إحالة الحالات المكتشفة وفقًا لإجراءات التشغيل الموحدة- مسار الإحالة لحماية الطفل وتحويل الحالات ضمن مسار الإحالة المتبع لمزودي الخدمات حسب احتياج الحالة؛

- إعداد تقارير بالحالات المُحولة لمزودي خدمات خارجيّة ومتابعتها بشكلٍ منتظم؛

- إجراء مقابلات فردية/عائلية للتوصية بالتدخلات بناءً على خطة تدخل محددة مصممة ومراقبة عن كثب لتقدم الأطفال الأيتام المستهدفين وعائلاتهم "إذا لزم الأمر"؛

- تشارك في التدخل في الأزمات و/ أو الأنشطة النفسية والاجتماعية الطارئة، على النحو الذي يحدده المسئول المباشر .

- المشاركة في تنفيذ أنشطة جماعية حول حماية الطفل/ة اليتيم/ة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام، وأسرهم وذوي الصلة من المجتمع، وفقاً للمعايير الدنيا لحماية الطفل؛

- تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية للأطفال الأيتام؛

- عقد جلسات توعوية/تعليمية مع الأوصياء والأطفال الأيتام عن (التعليم، الحماية، الصحة)؛

- اكتشاف الحالات التي تحتاج لخدمات نفسية فردية وتقديم التدخل النفسي حسب الحاجة؛

- تقديم خدمات الإرشاد الأسري للأطفال الأيتام وعائلاتهم بهدف مساعدة الطفل/ة وعائلته في حل مشاكلهم الأسرية و تحقيق التكيف النفسي الجيد؛

- تشجيع إنشاء شبكات داعمة وتضامنية للأطفال الأيتام المكفولين وأوصيائهم؛

- تسهيل/تنفيذ جلسات دعم مع الأوصياء حول رعاية الأطفال الأيتام.

- كتابة تقريرعن الأنشطة الميدانية والمكتبية بعد كل نشاط؛

- إعداد التقارير الشهرية والدورية المطلوبة؛

- التأكد من جمع البيانات اللازمة لإثراء المؤشرات المتعلقة بصفات/سمات الأطفال الأيتام المسجلين الخاصة بتطور وضعهم من خلال برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام ؛

- التشبيك الدوري مع المؤسسات ذات العلاقة (المدارس، المؤسسات الحكومية، المؤسسات غير الحكومية، الجهات الفاعلة الأخرى) سعياً لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام المستهدفين في برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام ؛

- العمل ضمن فريق والمشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل؛

- إدارة وأرشفة ملفات التدخلات النفسية الجماعية والاحتفاظ بها في مكان آمن؛

- المشاركة في أنشطة بناء القدرات، والتدريب وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات؛

- المساهمة من خلال المراقبة الدورية للأطفال الأيتام المكفولين وبالتعاون مع فريق المتابعة والتقييم في تحليل هذه البيانات المجمعة حول وضع الأطفال الأيتام وأسرهم ورصد مؤشرات برنامج رعاية وحماية الأطفال الأيتام ، وخاصة النتائج ومؤشرات الأثر؛

- القيام بأية مهام أخرى قد تسند إليها.

المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الإرشاد النفسي، علم النفس، خدمة اجتماعية، أو مجال ذي صلة؛

- خبرة 3 سنوات في مجال الدعم النفسي والبحث الاجتماعي والعمل الميداني يفضل أن يكون عام على الأقل مع المؤسسات الدولية؛

- مهارة تقديم خدمات الإرشاد الفردي و الأسري، يفضل أن يكون المتقدم قد تلقى تدريب متخصص في الإرشاد الأسري

- مهارات الكتابة الجيدة ومهارات إدارة الوقت؛

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل وإمكانية التأخير بعد ساعات العمل الرسمية؛

- مهارات جيدة في التنسيق والتواصل والتشبيك مع جميع الأطراف المعنية؛

- القدرة على إقامة علاقات عمل فعالة والتعامل مع الناس على اختلافهم ؛

- مهارات جيدا جدا في الكمبيوتر ومايكروسوفت(خاصة Word وExcel)؛

- يفضل من ي/تجيد اللغة الانجليزية.

السمات الشخصية : متواضع/ة ومرن/ة، مبادرة ولديه/ا القدرة على الاقتراح وإبداء الرأي، والشعور بالمسؤوليات، وصبور/ة ولديه/ا الاستعداد والقدرة للاستماع إلى الناس، متفتح/ة الذهن وي/تمتلك دافعا إنسانياً جماعياً.

طريقة التسجيل:

- على من ي/ترغب بالتقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على أن تشمل أسماء اثنان من المعرفين على أن يكونوا آخر مدراء عملت تحت إشرافهم) مع رسالة توضح رغبة ودوافع التقديم للوظيفة مع ذكر اسم الوظيفة ورقمها المذكور أعلاه ، في خانة الموضوع على الإيميل التالي:-

[email protected]

- وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/02/2023 الساعة 02:00 ظهراً،،

- ملاحظة: لن يتم التعامل مع أي طلب يرسل عبر الفاكس أو لا تنطبق عليه الشروط والمؤهلات

- SIF تلتزم بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص

- تلتزم SIF باحترام مبدأ "عدم الإضرار" الإنساني وضمان سلامة الأطفال في المقام الأول في جميع أنشطتها. تنفذ SIF سياسة حماية الطفل. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توظيف الأشخاص المناسبين للعمل في مؤسستنا مع الفئات المهمشة، ولا سيما الأطفال.

- تخضع عملية التوظيف لمجموعة من عمليات الفحص والتدقيق بما في ذلك طلب خلو سجل أمني/شهادة حسن سير وسلوك وسؤال المعرفين.

- SIF لا نتسامح مطلقًا مع السلوكيات المؤذية وسنتعامل مع أي دعوى أو بلاغ عن إساءة معاملة الأطفال على محمل الجد.