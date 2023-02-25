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25 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

25 فبراير 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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25 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 25 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية وغيرها على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي جاء أبرزه في هذه النقاط:

  • 1980 وفاة أحمد الشقـيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1984 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.
  • 1991 العراق يعلن قراره سحب قواته من الكويت بعد ستة أسابيع من الهجوم الأمريكي والغربي والعربي عليه.
  • 1994 مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل التي استشهد فيها 35 مصليا وجرح 135.
  • 1996 عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق، تبنتهما كتائب الشهيد عز الدين القسام انتقاما لاغتيال قائدها يحيي عياش وقد أدتا إلى مقتل 27 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح.
  • 2018 كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرة لأول مرة منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس.
  • 2022 مقتل 12 شخصًا وإصابة 388 جراء زلزال ضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا.
المصدر / فلسطين أون لاين
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