25 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 25 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية وغيرها على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي جاء أبرزه في هذه النقاط:

1980 وفاة أحمد الشقـيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفاة أحمد الشقـيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. 1984 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.

الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت. 1991 العراق يعلن قراره سحب قواته من الكويت بعد ستة أسابيع من الهجوم الأمريكي والغربي والعربي عليه.

العراق يعلن قراره سحب قواته من الكويت بعد ستة أسابيع من الهجوم الأمريكي والغربي والعربي عليه. 1994 مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل التي استشهد فيها 35 مصليا وجرح 135.

مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل التي استشهد فيها 35 مصليا وجرح 135. 1996 عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق، تبنتهما كتائب الشهيد عز الدين القسام انتقاما لاغتيال قائدها يحيي عياش وقد أدتا إلى مقتل 27 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح.

عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق، تبنتهما كتائب الشهيد عز الدين القسام انتقاما لاغتيال قائدها يحيي عياش وقد أدتا إلى مقتل 27 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح. 2018 كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرة لأول مرة منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس.

كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرة لأول مرة منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس. 2022 مقتل 12 شخصًا وإصابة 388 جراء زلزال ضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا.

المصدر / فلسطين أون لاين