25 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 25 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية وغيرها على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي جاء أبرزه في هذه النقاط:
- 1980 وفاة أحمد الشقـيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1984 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.
- 1991 العراق يعلن قراره سحب قواته من الكويت بعد ستة أسابيع من الهجوم الأمريكي والغربي والعربي عليه.
- 1994 مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل التي استشهد فيها 35 مصليا وجرح 135.
- 1996 عمليتان استشهاديتان في مدينتي القدس والمجدل بينهما دقائق، تبنتهما كتائب الشهيد عز الدين القسام انتقاما لاغتيال قائدها يحيي عياش وقد أدتا إلى مقتل 27 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح.
- 2018 كنيسة القيامة تُغلق أبوابها أمام الزائرة لأول مرة منذ عقود احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس.
- 2022 مقتل 12 شخصًا وإصابة 388 جراء زلزال ضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا.
المصدر / فلسطين أون لاين