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تعرَّف على حالة الطقس اليوم السبت 25 فبراير

25 فبراير 2023 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم السبت 25 فبراير

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الأحد 26 فبراير

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الاثنين 27 فبراير

والاثنين، يكون الجو غائم جزئي الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء دافئة بشكل عام، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 فبراير

وتستمر الأجواء، الثلاثاء المقبل، دافئة بشكل عام، ولا يطرأ على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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