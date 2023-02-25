فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عرين الأسود" تعلن عن أول عملياتها النوعية ردًا على جريمة نابلس

سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع الاحتلال

9000 هزة ارتدادية منذ الزلزال.. وعدد القتلى يرتفع في تركيا

"بن غفير" يحصل على 9 مليارات شيقل لمخططاته الإرهابية

بيع جواز سفر السادات في مزاد.. وهذه قيمته

84 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

عالم مصري يطور أسرع "ترانزيستور" ينقل المعلومات ضوئيًا

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

استهداف مواقع للاحتلال واحراق نقطة عسكرية بالضفة

بشرى سارة لجماهير وكوادر كرة اليد

أنشيلوتي يكشف عن مستقبله مع الريال قبل "الديربي"

25 فبراير 2023 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
...
كارلو أنشيلوتي

قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الجمعة، إنه واثق من بقائه مدربا للنادي الملكي الموسم المقبل على الرغم من تأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية استضافة جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين "أعتقد (سأبقى)، أنا هادئ تمامًا".

ولم يتحل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز دائمًا بالصبر مع المدربين، لكن بعد فوز الفريق على مضيفه ليفربول الإنجليزي 5-2 يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، شعر أنشيلوتي بارتياح.

وأوضح أنشيلوتي الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2024 "لست مضطرًا لتجديد عقدي، أنا موجود. علي أن أفعل شيئًا واحدًا فقط، الفوز بالمباريات".

ويولي ريال مدريد اهتماما تاريخياً لنجاحاته الأوروبية أكثر من الإنجازات المحلية، حيث توج سجل 14 مرة بدوري الأبطال (رقم قياسي).

في العقد الماضي، رفع ريال مدريد كأس دوري أبطال أوروبا خمس مرات، فيما توج بالدوري الإسباني ثلاث مرات فقط في الفترة نفسها.

على النقيض من ذلك، فاز الغريم التقليدي برشلونة بالمسابقة القارية العريقة مرة واحدة في عام 2015، وعانى الأمرين أوروبيا منذ ذلك الحين آخرها خروجه من المحلق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" يوم الخميس على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتابع أنشيلوتي "الكل يعرف مدى أهمية دوري أبطال أوروبا بالنسبة لهذا النادي، لكن هذا لا يعني أننا لن نقاتل من أجل كل الألقاب بينها الليغا".

وأردف قائلا "سنبذل كل طاقاتنا من أجل ذلك، ليس لدي إجابة على (لماذا ريال مدريد أكثر نجاحًا في أوروبا)".

وأوضح أنشيلوتي أنه على الرغم من وضعه قدما في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، إلا أنه لم يكن راضياً عن سير كل شيء حتى الآن هذا الموسم.

وقال "أردت أن أصل إلى هذه الفترة مبتعدا بفارق ثماني نقاط (في الدوري)، وفائزا بالكأس السوبر الإسبانية وبنتيجة 5-صفر على ملعب أنفيلد".

وختم "لذلك لم نكن مثاليين. بغض النظر عن النكات، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. لقد كلفتنا الغيابات (بسبب الإصابات) ست نقاط في يناير، لكن ذلك كان متوقعًا (بالنظر إلى ضغط الروزنامة)".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#ريال مدريد #رياضة #الدوري الاسباني #ديربي #بنزيما #انشيلوتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة